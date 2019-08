Iulian Bulai (USR): Dnă Viorica Dăncilă, nu (mai) aveţi dreptul să puneţi piciorul în Moldova

„Dnă premier, ce vreţi să ne transmiteţi, că-n Moldova fiecare om trebuie să-şi ia elicopter personal ca să ajungă în altă parte a ţării? Sau că numai dvs. vă «grăbiţi», iar pentru ambulanţe, poliţie, oameni pur şi simplu timpul are mai puţină valoare?", scrie deputatul USR de Neamţ Iulian Bulai, pe Facebook.El adaugă că, anul trecut, premierul Dăncilă a ajuns în Neamţ cu elicopterul, că „în mai, un parlamentar PSD şi-a comandat pe persoană fizică elicopter SMURD pentru o indigestie”, iar acum Dăncilă a ajuns la Iaşi tot cu elicopterul.„Iar în bugetul ţării n-a fost, practic, niciun leu pentru A8. Fiindcă legile în ţara asta sunt pentru alţii, nu pentru PSD. Dnă Viorica Dăncilă, nu (mai) aveţi dreptul să puneţi piciorul în Moldova atâta timp cât din Autostrada Unirii nu există niciun metru. Şi în niciun caz nu survolând de la înălţime poporul condamnat la drumuri de secol XIX", afirmă Bulai în postarea sa, însoţită de fotografii preluate din presa locală.Premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată, vineri, într-o conferinţă de presă la Iaşi, cât a costat deplasarea sa cu elicopterul în această vizită, moment în care vicepremierul Mihai Fifor, aflat lângă ea, i-a şoptit: „Ei, asta-i bună!”. Viorica Dăncilă a spus că nu sunt bani publici, ci fondurile PSD, pentru care partidul are dreptul să ia decizii.Întrebată cu ce a venit la Iaşi, primul răspuns a fost dat de Mihai Fifor, preşedinte executiv al PSD: „Deplasarea s-a făcut cu un elicopter. E un elicopter angajat de PSD, plătit din fondurile PSD”.Întrebată în continuare dacă ştie cât se face de la Bucureşti la Iaşi cu maşina sau cu trenul, Viorica Dăncilă a răspuns: „Am venit de foarte multe ori cu maşina. Este prima oară când vikn cu elicopterul. Am spus că o să vin în fiecare judeţ al ţării. Ca să pot să ajung în fiecare judeţ, trebuie să apelez de multe ori şi la acest mijloc de transport, dar am venit de fiecare dată cu maşina, ştiu acest lucru. Probabil acesta este şi motivul pentru care facem toate eforturile pentru a putea dezvolta infrastructura în România”.Ea a spus că de aceea Guvernul apelează şi la fonduri europene, şi la cele bugetare şi a spus că sunt multe obstacole pe care guvernanţii le dau la o parte.De asemenea, întrebată ce la transmite oamenilor blocaţi în trafic pe DN1, Dăncilă a replicat: „Vă daţi seama că şi eu merg pe DN1, şi eu am stat în trafic, le înţeleg supărarea, dar cred că suntem singurul Guvern care am făcut (a făcut - n.r.) ceva concret. Să nu uităm că Ploieşti-Comarnic-Braşov, Guvernul României s-a dus cu un raport şi cu OUG în CSAT pentru ca să grăbim lucrările şi această autostradă să devină de importanţă naţională, tocmai pentru că ne dorim să începem cât mai repede”.În momentul în care Viorica Dăncilă a fost întrebată cât a costat deplasarea sa cu elicopterul la Iaşi, Mihai Fifor i-a şoptit: „Ei, asta-i bună!” De altel, pe tot parcursul conferinţei de presă, Fifor i-a făcut unele sugestii de răspuns în şoaptă.„Nu am de unde să ştiu. La partid, a fost plătit de partid”, a replicat şi Dăncilă.„Faceţi o solicitare către partid şi o să vă răspundem”, a spus şi Fifor.Întrebată dacă va merge cu elicopterul întreaga campanie electorală şi dacă este acelaşi elicopter pe care îl folosea Liviu Dragnea, ea a răspuns: „Eu nu ştiu ce elicopter folosea dl Liviu Dragnea. Nu-mi cereţi mie să fac o monitorizare a firmei sau a elicopterului pe care îl folosea dl Liviu Dragnea sau pe care îl folosesc alţi lideri de partid. Eu cred că este la latitudinea partidului ca să poată să-şi facă campania, să poată să ajungă în cât mai multe locuri şi să ia anumite decizii. Nu folosim bani publici, aşa cum îi folosesc alţii, nu căutăm să facem campanie folosind fondurile publice. Eu cred că este dreptul partidului să ia anumite decizii, mai ales atunci când timpul nu permite să ajungi în foarte multe locuri în acelaşi timp, locuri mai îndepărtate. Gândiţi-vă că este şi activitatea guvernamentală, şi trebuie să desfăşor şi activitatea de partid şi atunci, ca să pot ajunge în locurile mai îndepărtate, căutăm mijloacele cele mai potrivite”.Partidele au primit, pentru luna august, de la bugetul de stat, subvenţii de 19,7 milioane de lei, peste jumătate din sumă, respectiv 11,2 milioane mergând către PSD, potrivit datelor Autorităţii Electorale Permanente.

