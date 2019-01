Ironii la adresa Jandarmeriei după o postare omagială pentru Eminescu: „Angajaţii dumneavoastră bat în iambic sau în trohaic?/ O, rămâi, rămâi în dubă“

Iată cele mai inspirate postări:

Bună ziua! Puteţi să-mi spuneţi dacă angajaţii dumneavoastră bat în iambic sau în trohaic?

***

O, rămâi, rămâi în dubă,

Te-am gazat atât de mult,

Ale tale coaste toate,

Numai eu ştiu să le rup.

***

Dacă pulane-ţi bat geam

De se cutremură toţi plopii

Stâlcit vei fi de un jandarm

Din cap să-ţi iasă ochii.

***

Jandarme jandarmutule,

Ce mai faci dragutule?

Ca de cand un m-ai batut

Dintii nu mi-au mai cazut,

Si de cand nu m-ai gazat

Ochii un mi-au lacrimat.

***

Ia eu fac ce fac de mult,

Bat si ordine ascult,

Ii ascult pe cei misei,

Si ii bat pe fratii mei.

Rupandu-le coastele

Si de pot si spatele.

Si de-mi vin ideile,

Mai bat si femeile.

***

Jandarme ce dai in mine,

Vreme trece, vreme vine.

Azi lovesti in fratii tai,

Maine si-n copiii tai.

In mocirla-n care esti,

Tot mai rau te adancesti.

***

Bate gazul frunza-n dunga

Rezistentii mi-i alunga

Bate gazul dintr-o parte

Noi te batem ca la carte.

***

Cobori pe jos romane bland,

Sa te mai bat o data,

Eu va imprastii rand pe rand

Cu gaz si tun cu apa.

***

Cobori in jos, pulan cel sfant

Alunecand pe-o ceafa

Patrunde n coaste si in spate

Constienta mi indeparteaza

El tot lovea tremurator

Se aprindea mai tare

Dadea cu gaz fulgerator

Ca 4 clase are!

***

Pe’langa pulanu’ fara sot, adesea am trecut,

Dedeati cu el sa sculati morti si rau a mai durut.

Aveati si gaze la pachet aveati si trei genade,

Aveati si tablagii cu voi dar si oameni cu grade,

Ce nu aveati si ce n’aveti …voi poate niciodata,

N’aveti coloana vertebrala sau verticalitate.

Poate sunt oameni printre voi, poate sunt familisti…

Dar cei mai multi din fruntea voastra sunt doar fosti activisti.

Asa ca noi ramanem noi… cei pururea golani,

Noi cei pe care’i bateti goi cu vesnicul pulan.

***

De câte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,

Pulanu din dotare, mi-o ia pă dinainte

Pe bolta alburie o stea nu se arată,

Te-alerg, te prind iubito şi te-nvineţesc toată!

Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ,

Auzi? Mai dă-te-n sânge, eu beau un ceiuleţ!

***

A fost odată-n Bucureşti,

A fost ca niciodată,

Un mare marş, să te mândreşti,

Cum shimb-a ţării soartă.

Şi strigau în cor, cuminţi,

Partidul să se spele!

Şi au primit bastoane-n dinţi

Şi au văzut doar stele.