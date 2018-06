Iordache, după protestul din Piaţa Victoriei: Forţele de ordine şi-au făcut datoria. Trebuie să facem legea şi mai dură

„Eu cred că forţele de ordine şi-au făcut datoria. Forţele de ordine trebuie să păstreze nişte condiţii minimale pentru cei care vor să poată circula. Dacă eu sau dumneavoastră vrem să trecem prin acea zonă şi nu avem nimic de-a face cu protestele, de ce ni se încalcă dreptul de o liberă circulaţie? Dacă vor să protesteze, am înţeles că e un spaţiu acolo, pot protesta, să spună ce nemulţumiri au”, a declarat Florin Iordache.



Întrebat despre jurnalistul german reţinut de forţele de ordine miercuri seară, deputatul PSD a spus că a încălcat legislaţia şi „este foarte bine că a fost reţinut”, afirmând că, dacă legea este încălcată, ea trebuie să fie mai dură, iar ziariştii şi politicienii trebuie să se conformeze.



„Păi dacă a încălcat legislaţia, foarte bine că l-au reţinut. Legislaţia trebuie să fie şi pentru români, şi pentru străini. Sunt convins că forţele de ordine în momentul în care au arestat pe cineva, persoana respectivă a încălcat o normă. Fie că discutăm de Codul penal, fie că discutăm de legea circulaţiei. (…) Dar cei care protestează şi cei care tulbură liniştea publică nu trebuie să sufere consecinţele? În momentul în care cineva organizează mitinguri neautorizate, cineva blochează dreptul meu de liberă circulaţie, e o încălcare a anumitor drepturi. Sub deviza aceasta că protestăm că nu ştiu ce ni s-a năzărit nouă şi blocăm dreptul unor persoane normale la o viaţă normală, la respectarea legislaţiei, nu e normal. Cine încalcă legea, trebuie să facem legea şi mai dură. Trebuie să ne conformăm cu toţii – de la ziarişti până la politicieni”, a adăugat el.



Peste 4.000 de oameni au protestat miercuri timp de aproximativ cinci ore, în Piaţa Victoriei din Capitală, faţă de modificarea codurilor penale. În timpul protestelor, au avut loc altercaţii între manifestanţi şi jandarmi, opt persoane fiind ridicate de forţele de ordine şi duse la Poliţie. Manifestaţia a degenerat după ora 21.00, după ce mai mulţi protestatari au vrut să se aşeze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este închis circulaţiei rutiere, urmând îmbrânceli între protestatari şi jandarmi.



Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost ridicat miercuri seară de jandarmi în timpul protestelor din faţa Guvernului şi a povestit cum forţele de ordine au creat "diversiune şi haos" în mod "organizat" şi că a fost acuzat de "lucruri contradictorii", "diferite de la jandarm la jandarm, minciuni".



Acesta a explicat, într-o postare pe Facebook, că se afla în Piaţa Victoriei pentru a documenta protestele românilor faţă de coaliţia de guvernare.



„Am fost ridicat brusc din mulţime în timp ce documentam protestul din Piaţa Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Mă uit acum la filmări şi fotografii şi incerc şi eu să înţeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo. Pentru mine, cea mai importantă întrebare este: de ce au fost aduse forţele speciale, "ţestoase" cum sunt supranumiţi, şi s-au aruncat pe protestatarii care s-au dovedit paşnici în mai bine de 500 de zile; şi de ce Jandarmeria Română a creat iarăşi diversiune şi haos? (ne readucem aminte ca Jandarmeria Română aproape a lipsit cu totul de la mitingul partidelor aflate la putere, noi am documentat şi asta)", a scris jurnalistul.