Iordache, despre protestatarul care l-a apostrofat pe Nicolicea: Ieşiri la limita legii. Vom analiza dacă legile sunt prea uşoare

„E un comportament normal? Dacă cineva are ceva de spus, eu zic să spună potrivit normelor legale. Vom analiza ca să vedem dacă legile sunt prea uşoare, în ideea că îţi dă posibilitatea să ai un comportament anormal, pentru că până la urmă cine are ceva de spus se poate comporta totuşi civizilat şi fără astfel de ieşiri. Dacă cineva are ceva de comentat vizavi de o atitudine politică a unui politician, are ocazia, atunci când sunt alegeri, să aibă o altă opţiune. Sau se poate, dacă consideră că a încălcat o lege respectivul, atunci se poate adresa organelor, dar modul în care se jigneşte şi s-a depăşit o anumită barieră cred că este inadmisibil”, a declarat duminică, pentru Mediafax, deputatul Florin Iordache.

Social-democratul a adăugat că este nemulţumit „de ieşirile acestea la limita legii”.

„Până la urmă, să vii să şicanezi un om pentru că are o altă atitudine sau o altă părere? Pot să înţeleg că cineva are o altă opinie, dar nu pot să înţeleg că depăşeşte un cadru civilizat şi normal”, a completat Iordache.

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost apostrofat şi apoi urmărit în trafic de un protestatar timp de mai multe minute. „Bună ziua, domnule Nicolicea. la mulţi ani, ce faceţi?", spune Marian Ceauşescu, potrivit unui video urcat pe contul de Facebook al protestatarului. „Bine, mulţumesc frumos de urare", îi răspunde Eugen Nicolicea, în timp ce urcă în maşină. „Anul ăsta o să vă mai bateţi joc de noi atâta, că sunteţi un nesimţit? Ştiţi nu. Aţi băut şi urcaţi beat la volan? Aţi băut? Golanule!", a continuat Marian Ceauşescu.

Nicolicea nu este primul oficial urmărit de către protestatarii #Rezist. Anul trecut, preşedintele CCR Valer Dorneanu a fost urmărit şi apostrofat până în faţa blocului de protestatarii Cristian Dide şi Marian Ceauşescu. Ulterior, Mălin Bot şi alţi protestatari au mers acasă la Florin Iordache, unde i-au lipit afişe pe garaj.

În legătură cu protestatarii care i-au vandalizat, în noiembrie 2018, poarta garajului, Florin Iordache a precizat duminică pentru Mediafax că avocatul său a depus, în luna decembrie, o plângere penală la Parchetul General, care îşi urmează cursul legal.