Iohannis, de Ziua Copilului: „Mie îmi plac copiii, îmi plac pisicile şi îmi place şcoala“. Cum a fost primit şeful statului

Klaus Iohannis a fost întrebat cum e să fii preşedinte, iar şeful statului el a răspuns că „este foarte frumos, pentru că poate să facă bine”. „Mie îmi plac copii, îmi plac pisicile şi îmi place şcoala“ a completat Iohannis.

De altfel, şcoala se numeşte „Pas cu pas“, exact mottul folosit de preşedintele Romniei. .

„Sunt foarte plăcut impresionat de felul în care se lucrează aici, în Şcoala Step by Step, îmi place foarte mult felul în care reacţionează copiii, sunt foarte deschişi, sunt foarte comunicativi şi, după cum am putut să vedem, sunt şi mari artişti. Şi atunci, a doua felicitare este pentru toate aceste realizări expuse în aceste săli, dar şi alte lucruri pe care le-am văzut expuse în sălile de clasă. Astăzi am venit special, de 1 Iunie, şi atunci vă felicit de Ziua Copiilor! Îi felicit, sigur, în primul rând pe copii, dar îi felicit şi pe părinţi, mai ales părinţii care sunt astăzi aici, vă felicit fiindcă aţi avut curajul şi deschiderea să veniţi cu copiii la această şcoală, care are o abordare puţin diferită, dar cu rezultate care mie mi se par foarte bune, notabile şi merită să fie încercată această metodă şi în multe alte şcoli din România“, a declarat Iohannis în intervenţia sa.

