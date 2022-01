Iohannis: Salut anunţul preşedintelui Joe Biden privind creşterea prezenţei militare a SUA în România

UPDATE - Premierul Nicolae Ciucă a transmis că anunţul preşedintelui Joe Biden de a consolida prezenţa trupelor militare în România, în contextul tensiunilor din regiunea estică a Europei, este dovada „unui parteneriat strategic puternic”.

„Angajamentul SUA de a consolida prezenţa americană în România este dovada reală a unui parteneriat strategic puternic! Anunţul explicit al preşedintelui Joe Biden este cu adevărat binevenit de români”, a transmis premierul Nicolae Ciuă, printr-un mesaj pe Twitter.

***

„Salut anunţul explicit al preşedintelui Joe Biden privind creşterea prezenţei militare a SUA în România, pe Flancul Estic, dacă situaţia de securitate se deteriorează şi mai mult. Parteneriatul Strategic România-SUA şi solidaritatea NATO sunt foarte puternice”, a scris Iohannis, joi, pe Twitter.

Joe Biden a declarat, într-o conferinţă de presă, că va fi crescută prezenţa militară în Polonia şi România, în contextul situaţiei de la frontierele Ucrainei.

„Vom creşte prezenţa militară în Polonia şi România, pentru că avem o obligaţie sacră în termenii Articolului 5, de a apăra aceste state. Ele sunt parte a NATO. Nu avem această obligaţie faţă de Ucraina, deşi suntem foarte îngrijoraţi de ce se întâmplă în Ucraina”, a declarat preşedintele Biden, întrebat în legătură cu o eventuală invadare a Ucrainei de către trupele ruseşti, dar şi cu solicitările părţii ruse vizând menţinerea unei sfere de influenţă care implică retragerea trupelor americane şi a armelor nucleare din statele fostului bloc sovietic.

În aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele american a prezis că Rusia va invada Ucraina, precizând că reacţiile vor fi diferite în funcţie de dimensiunile acestei invazii sau dacă vor fi doar incursiuni în teritoriul ucrainean.

Şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat că este dispus să aducă trupe pe teritoriul României în cadrul misiunilor NATO. Vestea a fost dată de europarlamentarul francez Natalie Loiseanu. „În această seară Emmanuel Macron a anunţat disponibilitatea Franţei de a participa la o prezenţă militară avansată a NATO în România. Franţa este solidară cu statele europene preocupate de securitatea lor”, a scris aceasta pe Twitter.

I welcome the explicit announcement of President @JoeBiden to increase the US 🇺🇸 military presence in Romania 🇷🇴, on the Eastern Flank, if the security situation deteriorates further. RO-US Strategic Partnership and @NATO solidarity are very strong. @POTUS