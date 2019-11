Iohannis: Pesediştii au convingerea, de 30 de ani, că fără ei la butoanele puterii nu se poate. Eu am convingera că cu ei la butoanele puterii nu se mai poate

Prezent miercuri seară la Brăila într-o întrunire electorală, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că e nevoie de un efort susţinut al liberalilor care trebuie să lupte în continuare, chiar dacă ”în urmă cu câteva zile a fost învestit Guvernul Ludovic Întâi”.

Iohannis a declarat că ”în continuare PSD e înşurubat”, dar şi că este un

adversar puternic.

”Pesediştii au convingerea, de 30 de ani încoace, că fără ei la butoanele puterii nu se poate. Eu am convingera că, cu ei la butoanele puterii, nu se mai poate. Avem motive de optimism. (..) În urmă cu câteva zile a fost învestit Guvernul Ludovic Întâi şi acest lucru e o mare realizare. Dar câştigătorului îi şade bine cu modestia. Avem în continuare lupte grele de dus. Dacă cineva îţi imaginează că PSD a dispărut sau dispare peste noapte... eroare. Nu va fi aşa. Eu m-am luptat, voi v-aţi luptat şi până acum, în acest an, am reusit, dar PSD e în continuare aici. PSD e în continuare puternic înşurubat, vă invit să schimbaţi această stare de fapt. PSD e un adevsar puternic în continuare”, a spus Klaus Iohannis în

faţa a circa 3.000 de liberali.

În acelaşi context, şeful statului i-a invitat pe liberali să lupte în continuare, pentru că nu e suficient că PNL a câştigat o luptă, PNL trebuie să câştige războiul: ”Nu trebuie sa ne facem iluzii aici, dar motive de optimism avem. Pentru a câştiga e nevoie de multă implicare. Oricine crede că o bătălie e câştigată dinainte de a duce acea bătălie pierde. Noi nu vom face aceasta greşeală. Convingeţi pe toata lumea să meargă la vot. Războiul nu se termină duminică. Avem al doilea tur, locale şi parlamentare”.

Tot la Brăila, Klaus Iohannis a declarat că a participat miercuri la prima

şedinţă a noului Guvern liberal, şedinţă la care ”a respirat uşurat”.

”Am participat la prima sedinţă de guvern oficială a guvernului nou investit, pur liberal. A fost o plăcere şi am respirat uşurat. Ca să continuăm pentru români, acest guvern liberal să poată îndeplini ce a promis, e nevoie de votul românilor”, a conchis Klaus Iohannis.