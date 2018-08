Iohannis, mesaj pentru liberali: Nu sunteţi singuri. PNL este puternic

„Persoanele care îndrăznesc să îşi spună opinia public anti-PSD sunt luaţi de Poliţie. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat din anii comunismului. Am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generaţii de români, am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea ţării. Eu vă spun că există soluţii. Voi sunteţi cea mai importantă parte a acestei soluţii. Şi vă spun, PNL este un partid puternic. Are soluţii şi nu este singurul. Nu sunteţi singuri", a declarat preşedintele, care este la primul mare eveniment din ultimele ani în care îşi reafirmă susţinerea pentru PNL.

De altfel, PNL a stabilit sâmbătă dimineaţa echipa restrânsă care va pregăti alegerile din 2019, printre acestea alegeri fiind şi prezidenţialele. Ludovic Orban, Vasile Baga, Emil Boc sau Gheorge Flutur sunt printre cei care fac parte din echipa pe care se va baza IOhannis la prezidenţiale.