Iohannis: Merg unii la Bruxelles şi au un discurs pro-european. Când ajung acasă, aruncă vina eşecului lor pe Bruxelles

„Acum doi ani am fost la un summit informal, cam cum a fost cel de la Sibiu, la Bratislava, oraş frumos şi ăla. Şi după summit un grup de jurnalişti au început să interogheze. Întrebarea pentru mine a fost cum văd viitorul Europei. Am spus că sunt pro-european declarat şi convins. Am rămas foarte surprins că această afirmaţie a fost remarcată de foarte multă lume şi mi-am pus întrebarea de ce este un lucru interesant că un lider european spune asta. Mi se părea că trebuie să fie un lucru normal. Acest lucru nu mi-a plăcut, recunosc, şi am profitat de pe urma interesului crescut cu ocazia preşedinţiei Consiliului UE şi am decis să scriu o carte, o carte despre Europa", a declarat Klaus Iohannis, vineri seară, la Timişoara, unde şi-a lansat volumul "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa".



El a subliniat că "o carte despre Europa nu este despre alţii, ci este despre noi".

"Noi suntem Europa. Am spus şi la Sibiu: noi suntem Europa şi Europa este România. Aud în ultima vreme un discurs politic abject, umblă unii prin ţară şi spun că problemele noastre vin de la Bruxelles. Una peste alta, am constatat că în România a apărut un discurs nu eurosceptic, nu, un discurs eurofob. Şi faptul că acest discurs a fost transformat într-un mesaj de campanie de partidul de guvernământ din România mi se pare rejectabil. Putem să constatat că euroscepticismul a apărut din cauza unor astfel de populişti. Merg la Bruxelles şi au acolo un discurs pro-european. Când ajung acasă, aruncă vina din cauza eşecului lor pe Bruxelles. Se pune problema cum se poate eradica această prostie. E simplu, prin educare", a afirmat Iohannis.

El a spus că din aceste motive "şi încă câteva" a scris această carte despre Europa şi România.

"Este o poveste a României în Europa sau a Europei în România. Am inclus chestiuni europene, se poate găsi uşor o definiţie pentru lucruri care ne interesează, însă mi-am permis să exced puţin cadrul UE şi am abordat teme care apar în discuţii despre Europa şi în discuţii informale. Ce nu puteţi să găsiţi - poate doar o aluzie sau două - despre politica noastră neplăcută", a mai spus Klaus Iohannis.

Şeful statului a adăugat că Europa este "într-o criză de identitate".

"Europa este într-o criză de identitate care se răsfrânge şi asupra noastră pentru că dacă vrei să intri într-un proiect şi noi ne-am dorit să intrăm în proiectul Uniunii Europene, e un proiect...Ţări ca România au şansa să revigoreze proiectul european. Şi cu aşteptarea să fim trataţi de la egal la egal... această criză de identitate, dacă există ea sau întrebări depsre rostul şi rolul UE au o cauză, o cauză care e mai generală în politică, o cauză comunicaţională. UE un proiect de pace, democraţie, despre cetăţeni, despre cum vrem să trăim noi în UE, în pace, în demnitate, să ai o viaţă demnă", a afirmat el.

Iohannis a spus că, după Revoluţia din 1989, România a "bâjbâit" într-o formă de neocomunism.

"România, după Revoluţie, a bâlbâit şi a bâjbâit într-o formă de neocomunism de neacceptat. Apoi am descoperit vocaţia noastră europeană şi ne-am dorim să fim parte din UE. Apoi ne-am dorit să fim şi în NATO, am vrut să fim acceptaţi şi am fost acceptaţi. Că nu s-a întâmplat aşa repede cum am aşteptat, este adevărat, dar haideţi să vorbim despre ce s-a realizat, despre beneficiile pe care le-am avut de pe urma fondurilor europene", a afirmat Klaus Iohannis.

