UPDATE Liderii NATO s-au certat pe banii pentru apărare. Trump nu se mai întâlneşte cu Iohannis. Preşedintele SUA şi-a anulat toate întâlnirile

UPDATE Reuniunea NATO s-a încheiat. Preşedintele Klaus Iohannis face declaraţii de presă

UPDATE Potrivit unor surse oficiale, liderii NATO discută aprins la această oră despre alocările bugetare pentru apărare, în spatele uşilor închise. Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut insistent creşterea cheltuielilor pentru Apărare de la 2% din PIB la 4% din PIB. Formatul discuţiilor este ”1+1”, cel mai restrâns cadru de dialog între aliaţi ,unde au acces doar şefi de stat şi de guvern şi ambasadorii statelor membre. Georgia şi Ucraina, ţări partenere, au fost invitate să părăsească reuniunea din cauza contradicţiilor dintre Donald Trump şi Angela Merkel privind bugetele Apărării.

UPDATE Preşedintele SUA Donald Trump a anulat toate întâlnirile bilaterale pe care le avea astăzi, inclusiv pe cea cu preşedintele Klaus Iohannis. Liderul american avea programate întâlniri cu şefii de stat sau de guvern din România, Ungaria, Ucraina, Georgia, Armenia şi Azerbaidajan.

***

În ciuda tensiunilor, la finalul primei zile de întrevederi la Bruxelles şi la câteva ore după ce i-a atacat pe aliaţi, Trump a sprijinit planul NATO de impulsionare a apărării împotriva Rusiei. Aliaţii au acceptat propunerea României privind găzduirea unui comandament terestru, dar la următoarele întâlniri ministeriale se va stabili dacă acest comandament va exista sau dacă va fi amplasat în ţara noastră.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, înaintea începerii evenimentului că România nu susţine ideea potrivit căreia unele ţări să contribuie, iar altele doar să beneficieze, punctând totodată faptul că ţara noastră a devenit nu doar un receptor de securitate din regiune, ci şi un furnizor.

„Summitul este extrem de important. Obiectivul principal este consolidarea posturii defensive a NATO. Noi am oferit un centru de comandă foarte important şi pentru noi este evident foarte importantă atenţia pe care vrem să o dăm zonei Mării Negre. Credem că vom obţine nu doar atenţie sporită, ci şi prezenţă sporită a NATO pe zona Mării Negre. Împărţirea echitabilă a sarcinilor este necesară, nu putem accepta ideea că unii contribuie şi alţii beneficiază. România a avut poziţia pe care am reafirmat-o de fiecare dată, România nu mai este de mult un simplu receptor de securitate, suntem şi un furnizor de securitate pentru întreaga regiune. Ceea ce înseamnă evident forţe armate foarte bune şi foarte bine dotate. De aceea am hotărât să alocăm 2% pentru apărare, mult mai repede decât termenul stabilit de NATO în 2024”, a explicat şeful statului.

Klaus Iohannis participă miercuri şi joi la Summitul Alianţei Nord-Atlantice care are loc la Bruxelles, unde, pentru prima dată, la cel mai înalt nivel aliat, este organizată o reuniune distinctă dedicată evoluţiilor de securitate din regiunea Mării Negre, cu participarea Georgiei şi Ucrainei. La întâlnirea de miercuri au fost prezenţi şi ministrul de Externe Teodor Meleşcanu dar şi ministrul Apărării Naţionale Mihai Fifor.