Iohannis, la inaugurarea unui sector de autostradă: Nu am venit pentru festivisme, ci pentru a da semnalul că trebuie să lucrăm mai repede

„V-aţi mobilizat exemplar şi acest lucru îmi arată că se poate. Este evident că infrastructura din România a rămas mult în urmă. Nu vreau să detaliez de ce a rămas în urmă. Sunt oameni care ştiu că nu prea s-a vrut să se dezvolte infrastructura şi paradigma s-a schimbat, acum se vrea", a afirmat Iohannis.

Şeful statului a explicat de ce a participat la inaugurarea acestui tronson. „Nu am venit pentru festivisme şi nu am venit pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da semnalul că terbuie să lucrăm mai repede, să ne ţinem de termene şi să avansăm mult, mult mai repede cu lucrările de infrastructură. Acest eveniment este un punct intermediar fiindcă mai avem foarte, foarte mult de lucru în România", a declarat preşedintele.

Iohannis a subliniat că îl interesează dezvoltarea proiectelor de infrastructură. „Ne dăm seama de importanţa acestor lucrări şi că trebuie să schimbă ritmul, să meargă totul mult, mult mai reprede. Avem nevoie de infrastructură. Fondurile europene sunt pregătite. Aceste proiecte de infrastructură mare vor fi imboldul cu care economia României se va relansa semnificativ. Prezenţa mea aici vrea să arate că mă interesează şi voi rămâne conectat la acest proiecte. Dezvoltarea infrastructurii în România nu e o dorinţă politică de campanie, e o nevoie de bază. Avem ambiţia să facem Autostrada Transilvaniei, Autostrada Moldovei şi multe lucrări pe care le-am planificat şi pe care le vom face într-un timp surprinzător de scurt", a punctat el