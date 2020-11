Iohannis explică atacurile sale la PSD: Preşedintele nu trebuie să fie un mut. Cum să stau şi să mă uit la lună sau la stele şi să nu spun ce se întâmplă

Adevărul: În urmă cu un an spuneaţi «vă promit că voi fi preşedintele tuturor românilor, şi al celor care m-au votat şi al celor care nu m-au votat». Ieri însă aţi pomenit de 15 ori PSD, în context negativ. Aţi făcut în schimb campanie electorală pentru PNL. De ce aţi ales să fiţi preşedintele PNL? Nu credeţi că PNL va fi taxat la vot?

Klaus Iohannis: Nu ştiu de unde aţi scos-o pe asta cu echidistanţa. Cunosc destul de bine Constituţia. Preşedintele nu trebuie să fie membru de partid. Dar asta nu înseamnă că preşedintele trebuie să fie un mut, să nu aibă opinii politice.. Eu cred că trebuie să-şi susţină opinia. Am fost franc. Am arătat cât de prost a guvernat PSD. Pot să repet acest lucru. Am făcut afirmaţii de apreciere la activitatea PNL, cu toate că suntem în pandemie, în criză. A avut frâna PSD în Parlament. S-au făcut şi greşeli, e adevărat. Vorba românului, numai cine nu munceşte nu greşteşte. Înainte de alegeri cred românii se aşteaptă de la mine să spun cum văd eu lucrurile. Cum vă imaginaţi să stau eu şi să mă uit la lună sau la stele sau la soare şi să nu spun ce se întâmplă. Ar fi o eroare fundamentală. Aşa spune în Constituţie, că eu, preşedintele veghez, la buna funcţionare a statului. În care Stat sunt şi partide, şi Parlament şi Guvern. PSD-ul tot a guvernat prost.

Totuşi, în primul mandat v-aţi ferit să faceţi astfel de evaluări.

Acuma am spus mai franc ce am de spus.