Iohannis, despre pactul propus de Dăncilă: Ce se face acum cu acest pact sunt acţiuni electorale. Le citim şi trecem mai departe

Iohannis a fost întrebat sâmbătă, înainte de a pleca de la Şcoala de vară a TNL de la Venus, cum vede pactul propus de PSD pentru bunăstarea românilor. „Acum suntem practic în campanie electorală, chit că formal suntem în campania preelectorală şi toţi competitorii încearcă să prezinte abordări şi chestiuni atractive pentru electorat. Până aici, nimic rău. Însă, trebuie să înţelegem că ce se face acum cu acest pact, şi au încercat alţii să vină cu tot felul de documente tip pact sunt acţiuni electorale, le citim şi trecem mai departe”, a afirmat Iohannis.

Şeful statului a precizat că ideea de pact este una bună dacă vine după o validare şi a amintit că a venit de două ori în faţa naţiunii cu asemenea documente.

„Prima dată, imediat după ce am fost ales de peste şase milioane de români în noiembrie 2014, am venit cu un pact care s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru România. Vă amintiţi acel pact pentru Apărare, prin care am stabilit să alocăm doi la sută din PIB pentru Apărare, un pact care ne-a adus foarte bună vizibilitate şi ne-a dus în centrul atenţiei şi în Uniunea Europeană şi evident în NATO. Am venit şi după referendumul din 26 mai cu un astfel de pact pentru parcursul european, validat fiind de 6,5 milioane de români, care au votat DA pentru referendumul pe care l-am propus. Iată că aşa, după o validare prin vot, o înţelegere transpartinică poate să fie benefică, şi după ce câştigăm alegerile, probabil vom veni în faţa românilor cu astfel de înţelegeri care sunt necesare pentru a merge spre o Românie normală”, a explicat şeful statului.

Klaus Iohannis a mai spus jurnaliştilor că PNL a fost tot timpul pregătit să intre la guvernare. „PNL tot timpul a fost pregătit şi tot timpul va fi pregătit să intre la guvernare. Dacă aţi observat, am spus şi în alocuţiune, PNL este cel mai important partid din România, deocamdată în Opoziţie”, a afirmat şeful statului, care a menţionat că varianta de premier a liberalilor este Ludovic Orban.

Iohannis a fost întrebat cum vede aşteptarea ca premierul Viorica Dăncilă să meargă în Parlament cu propunerilor de miniştri, spunând: „Eu am venit în faţa naţiunii cu argumente constituţionale foarte solide şi doamna premier a venit în faţa naţiunii cu afirmaţii ciudate”. De asemenea, el a fost întrebat şi dacă Viorica Dăncilă a insistat să discute cu şeful statului despre remaniere, răspunzând: “Nu a insistat deloc. M-a sunat cu o zi înainte, mă rog cu câteva ore înainte de a îmi trimite acea solicitare ciudată de remaniere”.

Liderul PSD, Viorica Dăncilă a scris, vineri seară, pe Facebook, că partidele şi candidaţii se ceartă, negociază şi ”eşuează lamentabil în faţa românilor”, întrucât niciun pact propus până acum nu propune bunăstarea românilor. „Propun partidelor parlamentare semnarea Pactului naţional pentru bunăstarea românilor”, a scris Dăncilă, afirmând că doreşte ca ”oamenii să primească o minimă asigurare scrisă din partea întregii clase politice că nu li se vor tăia salariile şi pensiile”.

