Iohannis, despre mutarea ambasadei la Ierusalim: Decizia ar anula posibilitatea ca România să fie votată membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU

„O să fiu foarte franc! O astfel de decizie ar anula instantaneu posibilitatea de a fi votată membru nepermanent în Consiliul de Securitate, nu acum, ci şi pe viitor“, a declarat Klaus Iohannis, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Adunării Generale a ONU, Miroslav Lajcak, fiind întrebat dacă România e afectată în cursa sa pentru poziţia de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, de o posibilă mutare a ambasadei din Israel.

De asemenea, şeful statului a punctat: „Decizia nu e la Guvern, acolo se face o evaluare. Dacă vor să facă, să facă. Nu am primit nicio informaţie despre stadiul acestor evaluări“ a subliniat Iohannis.

Pe subiectul deciziei de mutare a ambasadei s-a pronunţat şi preşedintele Adunării Generale a ONU. „Decizia în legătură cu mutarea sau nemutarea ambasadei e dreptul statelor membre. Ca preşedinte al Adunării nu am voie să comentez. Însă avem o serie de rezoluţii adoptate care se ocupă de subiect. Aceste rezoluţii sunt parte a dreptului internaţional. Dreptul internaţional trebuie respectat de toate statele membre“, a afirmat Lajcak.

Mirosla Lajcak a vorbit, la rândul său, despre priorităţile pe care le are în mandatul său în fruntea Adunării Generale a ONU: „Avem 4 priorităţi şi am folosit întâlnirea pentru a discuta de rezultate, în special despre migraţie. Suntem aproape de primul document pe partea emigraţie. Adoua prioritate este pacea şi mai ales împiedicarea conflcitelor. Al treilea punct: dezvoltarea durabilă. Am făcut progrese considerabile. A patra prioritate: problema reformelor. Am discutat despre importanţa multilateralismului. România e un membru foarte respectat în familia ONU. România e foarte activă în domeniul păcii“