Iohannis, despre Dragnea: Omul şi-a luat o pălărie prea mare. I s-au terminat argumentele politice şi începe cu atacuri la persoană, la familie

"Nu sunt implicat (în condamnarea lui Liviu Dragnea –n.r.) şi apucături dictatoriale nu am avut niciodată şi nici nu îmi propun să am. Nu l-am ascultat, nici nu cred că v-aţi aşteptat, dar am citit anumite ştiri. E îngrijorător. Este, între timp, mai mult decât evident că omul şi-a luat o pălărie prea mare, nu face faţă. Cu această pălărie prea mare, lui Dragnea i s-au terminat argumentele politice şi începe cu atacuri la persoană, la familie, o abordare inadecvată, şi dacă ar fi un simplu politician aş lăsa-o aşa, la inadecvată, dar este foarte îngrijorătoare, fiindcă acest om conduce cel mai mare partid, este preşedintele Parlamentului şi conduce prin interpuşi Guvernul", a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, susţine că prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, i-a spus preşedintelui Klaus Iohannis că, dacă "aranjează" condamnarea sa în dosarul angajărilor fictive, ea va da jos Guvernul Dăncilă a doua zi. Dragnea susţine că e clar că "miza principală a lui Iohannis este ca el să nu mai existe. De asemenea, acesta a povestit că un ofiţer activ al serviciilor secrete i-a spus că a participat la o întâlnire cu şefii unor instituţii, iar aceştia vorbeau că au "rezolvat un judecător" din dosarul său şi vor lucra în continuare pentru a-i face să-l condamne, opinia sa fiind că preşedintele Klaus Iohannis a contribuit la condamnarea lui.

"Eu vă spun ce vorbeau Raluca Turcan şi Ludovic Orban, şi vorbind şi cu oameni din PSD, şi cu oameni din alte partide. Raluca Turcan i-a promis preşedintelui Iohannis că, dacă dumnealui aranjează condamnarea mea, ea garantează că dă Guvernul jos a doua zi. Condamnarea mea s-a realizat, Guvernul n-a picat. Bun, nici acum nu au înţeles şi nu vor înţelege niciodată ce înseamnă acest partid, ce înseamnă PSD. (...) Nu-s prost. E clar ca miza principală a lui Iohannis este ca eu să nu mai exist.", a spus Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3.