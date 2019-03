Iohannis: Dăncilă a pus pe butuci relaţia noastră cu Iordania. Nu este o glumă, este foarte, foarte trist

„Iniţial eu am avut un program cam strâns în seara asta. Trebuia să merg repede de aici să fiu gazda unui dineu pentru un musafir important şi drag - regele Iordanei, Abdulah al II-lea. Datorită diletantismului doamnei prim-ministru, ne-a stricat relaţia cu această zonă. Regele Iordaniei s-a simţit jignit de abordarea doamnei premier, la acel congres din SUA şi a condramandat vizita. Este o reală problemă asta. România a construit o relaţie de încredere cu lumea arabă, iar asta a e una din puţinele constante...a fost până ieri, din politica externă unde ca stat am avut o atitudine fermă, corectă faţă de parteneri. Doamna premier a reuşit să o pună pe butuci şi pe asta. Pentru ce? Pentru nimic. Nu este o glumă, este foarte, foarte trist.

Nu vreau să vă tratez ca primari PSD, PNL, etc. ci ca primari care reprezentaţi localitatea care v-a ales. Dar asta ca să înţelegeţi dintr-odată de ce putem să stăm câteva minute în plus decât am avut iniţial planificat”, a declarat Klaus Iohannis în deschiderea dezbaterii privind „Viitorul oraşelor româneşti în contextul european al conceptului de dezvoltare locală”, organizată de Asociaţia Oraşelor din România.

Regele Iordaniei, Abdulah II, şi-a anulat vizita în România, care trebuia să înceapă luni, după ce premierul Viorica Dăncilă a anunţat duminică, în SUA, că va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunţă Arab News.

„Maiestatea Sa, Regele Abdulah al II-lea, anulează vizita pe care o avea programatăsă înceapă luni în România“, a anunţat ministrul de Externe al Iordaniei, precizând că decizia e legată de anunţul făcut de Viorica Dăncilă privind mutarea ambasadei României din Tel Aviv la Ierusalim, potrivit Arab News.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, duminică, la Conferinţa Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), că Guvernul României va lua decizia mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, după finalizarea analizei de către „toţi actorii constituţionali şi în deplin consens“.



„Sunt încântată să anunţ, astăzi, în faţa audienţei AIPAC, că după finalizarea analizei de către toţi actorii constituţionali implicaţi în procesul decizional din ţara mea şi, în deplin consens, eu ca prim-ministru al României şi Guvernul pe care îl conduc vom muta Ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului“, a anunţat Viorica Dăncilă.

