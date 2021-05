Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii, prezintă datele privind diferenţele de raportare a deceselor de COVID-19 la „Ora Guvernului” în Parlament VIDEO

UPDATE Ioana Mihăilă a răspuns acuzaţiilor social-democraţilor şi a explicat că nu a fost tergiversată prezentarea raportului privind decesele de COVID-19, ci a solicitat clarificări, deoarece pentru ea primează exactitatea datelor şi nu rapiditatea lor.

„Aţi întrebat de ce am tergiversat publicarea datelor. Pentru publicarea datelor nu am tergiversat, ci am solicitat şi primit clarificări. Pentru noi primează exactitatea datelor, nu rapiditatea. Aţi întrebat de ce nu au fost evaluate periodic. Tocmai în mandatul lui Vlad Voiculescu au fost evidenţiate diferenţele dintre cele două baze de date, diferenţe care s-au accentuat în acele perioade în care valurile pandemice au fost mai importante.

Aţi întrebat de intervenţiile în baza de date în luna martie. Acele modificări urmăreau tocmai asigurarea crectitudinii datelor prin chei de verificare la STS, nu îngreunau raportarea. Aţi întrebat de responsabilii din cadrul Ministerului Sănătăţii care priveau tocmai monitorizarea datelor raportate. Responsabilul din cadrul MS este un comitet numit în mandatul precedent lui Vlad Voiculescu şi vom lua toate măsurile pentru cercetarea disciplinară a acestora.

Aţi vorbit despre decontarea cazurilor Covid drept cauză pentru raportările din spitale. Trebuie să vă răspund că decontarea cazurilor Covid nu se face în funcţie de cazurile de pacienţi din spitale, ci în funcţie de cheltuiala efectivă din spitale. Aţi întrebat dacă numărul de decese a influenţat măsurile de restricţie. Măsurile acestea au fost luate pe baza valorilor incidenţei.

Mulţumesc pentru întrebarea privind reintegrarea în spitalele Covid. Deja am publicat ordinul care modifică fluxul din spitalele Covid şi am solicitat atât spitalelor cât şi DSP-urilor să reducă numărul de paturi Covid şi să permită accesul pacienţilor non-Covid.

În final, spuneţi că vă pasă de oameni, dar alegeţi să politizaţi drama celor care au murit, care au suferit sau care au avut pe cineva drag în familie. Vorbiţi despre banii din Consilii de Administraţie şi funcţii la stat, dar aţi avut în ultimii 10 ani trei miniştri anchetaţi şi condamnaţi pentru corupţie. Nu vom începe o vânătoare a vinovaţilor, dar avem la dispoziţie informaţiile necesare pentru a lua măsurile care se impun şi avem dovada că sistemul are sincope”.

„Se pare că adevărul deranjează”, a transmis ministrul Sănătăţii, după ce a fost întreruptă de comentariile celor din sală.

După intervenţia preşedintelui de şedinţă, Ioana Mihăilă a continuat: „Reforma este necesară şi asta vrem să facem. Reformă în sistemul de sănătate”

Ştirea iniţială

„Mă aflu astăzi în Parlament să prezint cetăţenilor raportul pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19 realizat de comisia constituită cu acest scop. Am decis să prezint datele din raport în cel mai transparent mod, aşa cum am decis să fac public raportul. Această comisie a fost înfiinţată după ce în cadrul Ministerului Sănătăţii au fost evidenţiate diferenţe între numărul de decese raportate în cele două baze de date - Alerte MS şi Corona Forms. Din comisia care a prezentat raportul fac parte membri ai Ministerului Sănătăţii, membri ai Institutului Naţional de Sănătate Publică, membri ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi DSU, iar comisia a beneficiat de asistenţa tehnică a unui reprezentat al STS.

La începutul pandemiei, OMS a introdus noi coduri de boală pentru COVID, inclusiv pentru decesele determinate de COVID, respectiv U071 – deces de COVID-19 cu virus identificat şi U072 – deces de COVID-19 cu virus neidentificat. În martie 2020, în România s-au dezvoltat următoarele instrumente pentru profesionişti – metodologia naţională de supraveghere, redactată de INSP care conţinea setul minim de date pentru raportarea cazului suspect, inclusiv pentru decese şi schemele de raporte a cazului suspect pentru furnizorii de servicii de sănătate. Ele s-au revizuit şi actualizat periodic ori de câte ori OMS sau Centrul European pentru Controlul Bolilor au emis recomandări relevante. Tot în primele luni de pandemie s-au constituit platformele Corona Forms şi Alerte MS. Platforma Corona Forms cuprinde raportări zilnice, individuale, verificabile cu CNP. Platforma Alerte MS este una cu date de tip agregat numeric. Comunicările zilnice privind persoanele decedate au avut la bază informaţiile din Corona Forms. Conform raportului Comisiei, aceasta apreciază că sursa oficială de raportare şi clasificare a deceselor pe cauze în România este certificatul constatator al decesului.

Voi repeta acum rezultatele analizei comisiei din informaţiile transmise de către INS. Astfel, în anul 2020, s-au înregistrat la nivel naţional 16.792 de decese cu diagnostic principal COVID-19, cu virus identificat şi respectiv 234 de cazuri cu diagnostic principal COVID-19 cu virus neidentificat. De asemenea, s-au înregistrat 3.590 de decese de alte cauze la care s-a asociat diagnostic secundar COVID-19, fie cu virus identificat şi respectiv 281 de cazuri cu diagnostic secundar COVID-19, cu virus neidentificat. Din analiza deceselor pentru codurile de boală U071 şi U072 raportate de spitale pe setul minim de date pentru anul 2020, aşa cum au fost ele colectate de INSP, se arată că pentru anul calendaristic 2020 s-a raportat un număr de 26.106 decese, dintre care 227 decese cu diagnostic principal COVID-19 şi respectiv 25.875 cu diagnostic secundar de COVID-19.

Referitor la cele 25.875 de decese cu diagnostic secundar, situaţia se prezintă astfel: 19.698 au diagnostic secundar cu codul U071, deces confirmat COVID, şi 6.181 decese au diagnostic secundar U072. În aceeaşi perioadă s-au înregistrat în Corona Forms 16.120 decese, iar în Alerte MS 18.498 de decese. Pe baza acestui raport, am solicitat Institutului Naţional de Statistică, Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar, direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor clarificări, iar toate aceste clarificări vor sta la baza propunerilor şi măsurilor de îmbunătăţire a modului de raportare a deceselor COVID”.

Miercurea trecută, Biroul permanent al Camerei a luat decizia de a o invita pe Ioana Mihăilă în plen, în urma unei solicitări făcute de deputaţii PSD.

Tema de dezbatere este „Prezentarea Raportului preliminar întocmit de Ministerul Sănătăţii privind raportarea deceselor COVID-19 şi de clarificare a diferenţelor dintre sistemele de raportare”.