INTERVIU cu deputatul PNL vindecat de coronavirus. Ce sfaturi are. Ce condiţii sunt în spital. Cum s-a manifestat boala

Adevărul: Ce simptome aţi avut înainte de a fi depistat pozitiv cu Covid-19: febră, dureri musculare etc?

Lucian Heiuş: Nu am avut niciuna din aceste simptome - febră, oboseală şi tusea uscată- despre care se vorbeşte. Nici înainte, nici după ce am fost depistat şi am stat în spital.

Aşadar, dacă nu ar fi fost cazul domnului Vergil Chiţac aţi fi trecut nedepistat?

Da, pentru că nu mi-aş fi făcut niciodată analizele. Repet, nu prezentam nici una din caracteristicile menţionate de autorităţi.

Cât aţi stat în autoizolare, înainte de a fi dus în spital?

Am stat o zi şi jumătate în autoizolare. Apoi am fost dus la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara.

Cum au fost condiţiile în spitale?

Au fost condiţii bune. Eram într-un salon cu trei persoane. Erau trei paturi, aveam o chiuvetă şi acces la o toaletă. Nu aveam voie să ieşim pe holul spitalului. Mâncarea ne era lăsată pe hol, în faţa uşii. După cinci minute de la lăsarea acesteia, puneam masca şi luam mâncarea. A fost totul în regulă. Medicii de acolo sunt nişte profesionişti desăvârşiţi. La şase zile după ce fost adus în spital mi s-a repetat testul. A fost negativ, la fel ca şi testul din ziua a şaptea. De aceea am fost lăsat să plec acasă. Acum am mers acasă în autoizolare, acolo unde voi mai sta o perioadă asemănătoare de 10-14 zile. Ar mai urma să fie luate anumite probe pentru un altfel de test în jur de ziua a 12-a.

Vreun alt membru al familiei a mai fost infectat?

Nu! Nu am intrat în contact. Eu am ajuns târziu acasă, cu o seară înainte ca domnul premier Orban să iasă şi să spună de cazul domnului senator Chiţac. Am luat imediat decizia autoizolării. Aş mai vrea să spun, mai ales că am trecut prin experienţa asta. Mesajul pe care mai vreau să-l transmit e unul foarte important. E foarte importantă izolarea, în special pentru persoanele vârstă, pentru că ele au şi alte boli, de la cele vasculare la altele care se dezvoltă odată cu vârsta. Ştiu că nu e uşor. E important ca nepoţii sau copiii lor să le ducă mâncare şi ce mai este necesar, dar să nu ia contact. Cred că putem rezista fără să ne îmbrăţişăm, să ne strângem mâna sau să ne pupăm. Să nu ne panicăm! Nu trebuie să ne sperie acest virus, dar să luăm măsuri. Şi eu în fiecare dimineaţa îmi făceam gânduri şi îi întrebam pe ceilalţi din salon cum se simt. Era normală îngrijorarea. Dar a fost bine într-un final.

Ceilalţi colegi de salon au avut probleme mai mari de sănătate?

Nu! Tot timpul s-au simţit la fel ca mine, deci nu au avut simptome. Şi medicii de acolo ne-au spus că 80-85% din cei internaţi erau ca noi. La foarte puţini sunt forme mai grave care duc la pneumonie. Panica e uneori mai mare decât modul cum se răspândeşte coronavirusul.