Interviu. Cristian Preda: Kovesi are parte în UE de o simpatie pe care nu am văzut-o la vreun om politic român. Profesori din Franţa m-au întrebat de ce a fost „buşită“

Adevărul: Sunteţi membru PLUS şi europarlamentar PPE. Dacian Cioloş a fost comisar european susţinut de PPE, ulterior a fost consilierul preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, tot PPE. Aşadar, credeţi că locul lui Dacian Cioloş e în PPE au în ALDE?

Cristian Preda: Eu sunt nou în PLUS, sunt membru simplu, nu sunt într-o poziţie de decizie şi nici nu voi fi după alegerile europarlamentare, când USR şi PLUS vor trebuie să se afilieze la o reţea politică europeană. Nu vreau să vorbesc eu pentru ei.

Dar ca europarlamentar cu experineţă, ce le recomandaţi: PPE sau ALDE?

Sunt trei lucuri clare. În ceea ce mă priveşte, am fost un membru PPE foarte fidel. Eu cu partidele membre ale PPE am avut probleme, cu PDL şi cu PMP, care m-au exclus după ce am condamnat corupţia din interior. Al doilea lucru: Dacian Cioloş este apreciat de foarte mulţi membri PPE, indiferent că e vorba de comisari sau de membri ai grupului politic, aşa cum este apreciat şi de foarte mulţi membri ai ALDE pentru mandatul de comisar european. Al treilea lucru: sunt convins că PPE şi ALDE vor fi parte a viitoarei majorităţi din Parlamentul European. Nu va fi posibilă o majoritate formată din PPE şi socialişti, aşa cum e acum. În toate combinaţiile care sunt discutate în acest moment, PPE şi ALDE sunt parte a Puterii. Nu se va putea face o majoritate fără PPE şi ALDE.

Pot coabita în ALDE european PLUS, USR şi ALDE românesc, condus de Tăriceanu?

ALDE-Tăriceanu e pe făraş. La ultima dezbatere din Parlamentul European, la care a participat Viorica Dăncilă, Guy Verhofstadt s-a arătat foarte dezamăgit că ALDE România nu a urmat recomandările Comisiei de la Veneţia pe statul de drept. De atunci, nu am văzut o altă atitudine a domnului Tăriceanu, deci mă aştept ca ALDE România să nu mai facă parte din familia liberală. De altfel, eu am serioase dubii că vor depăşi pragul electoral la europarlamentare.

Sondajele arată 10% pentru ALDE.

Arată 10% pentru Tăriceanu, dar nu o văd pe Norica Nicolai trecând pragul electoral. Existe nişte limite ale îngăduinţei electoratului român.

Pragmatic vorbind, dacă ALDE va scoate 10% şi va aduce 4 eurodeputaţi familiei ALDE, nu cred că Tăriceanu va fi dat afară.

Avem un paradox: atunci când ALDE participă la prezidenţiale, scorul de 10% se transformă în 5% şi un pic – atât a scos Tăriceanu în 2014. Atunci când va candida Norica Nicolai la europarlamentare, nu cred că partidul va trece pragul.

Poate conduce Dacian Cioloş PLUS de la Bruxelles?

Dacian Cioloş, fiind iniţiatorul unei mişcări politice, era obligat să reprezinte partidul. Nu poţi să fondezi un partid, apoi să spui că va candida altcineva, nu şeful. Primul test electoral trebuie asumat de fondatorul partidului, mai ales că PLUS s-a format în jurul personalităţii lui Dacian Cioloş. Ba mai mult, USR l-a vrut pe Dacian Cioloş cap de listă. Avem proiecte mari în ţară. PLUS e primul partid care a spus răspicat trei lucruri: că vrea să redefinească mandatul prezidenţial, că vrea să aibă un cuvânt de spus la alegerile locale şi că vrea la guvernare.

Dacă vrei la guvernare, trebuie să te baţi cu PSD. Poţi să te baţi cu PSD de la Bruxelles?

Dacian Cioloş va fi foarte prezent în ţară. Nu sunt purtătorul său de cuvânt, dar îl cunosc pe Dacian Cioloş şi ştiu că va putea face foarte bine acest parcurs, care înseamnă o reprezentare la standarde înalte în instituţiile europene şi o acţiune politică în România. Dintre cei trei comisari pe care i-am avut până acum – Leonard Orban, Dacian Cioloş şi Corina Creţu -, singurul care a avut cu adevărat o influenţă semnificativă în politicile europene a fost Dacian Cioloş. El a realizat o reformă a politicii agricole comune, una dintre cele mai complicate reforme din UE. Leonard Orban a avut un mandat scurt şi axat pe o problemă minoră în ansamblul UE - Multilingvismul, în timp ce Corina Creţu, care ar fi preferat Ajutorul Umanitar, a avut ”pleaşca” Politicii regionale şi, pentru că nu s-a priceput, a fost înghiţită de birocraţii şi tehnicienii UE.

Îl cunoaşteţi pe Dacian Cioloş bine, dar îl cunoaşteţi şi pe Traian Băsescu foarte bine. Credeţi că va candida din partea PMP la euroalegeri?

Cred că da, pentru că PMP nu are foarte multe resurse.

Potivit unor informaţii din culise, Băsescu ar vrea să candideze doar ca să se lupte cu Cioloş, pe care l-a propus comisar european. Ar avea Cioloş de pierdut?

Nu văd care ar fi miza, cum n-am înţeles de ce Traian Băsescu a înfiinţat un partid în Republica Moldova – Partidul Unităţii Naţionale -, iar acum o susţine pe Maia Sandu, aşa cum e, de altfel, normal. Deci am putea avea un scenariu surprinzător: Traian Băsescu ar putea candida din ambiţie, apoi să ne trezim că-l susţine pe Cioloş.

Grupul PPE va sprijini candidatura Laurei Coduţa Kovesi pentru funcţia de procuror european?

Eu fac deja campanie pentru Kovesi, am vorbit cu mulţi colegi, şi nu doar de la PPE, ci şi de la liberali şi socialişti. Laura Codruţa Kovesi nu este cunoscută doar în Parlamentul European. Peste tot unde am fost în ţările europene, Kovesi are parte de o simpatie pe care nu am văzut-o la vreun om politic român. Este una dintre personalităţile din România care e cu adevărat cunoscută şi apreciată.

În instituţiile europene.

Şi în general. De curând, am fost într-o universitate din Franţa, la Grenoble, iar profesorii de acolo nu m-au întrebat ce face Dragnea, ce mai zice Olguţa, ci m-au întrebat de ce a fost ”buşită” Kovesi. Cred că trebuie să fim mândri că o persoană din România, care a luptat împotriva corupţiei, deci pentru o cauză dreaptă, este apreciată. Curajul Laurei Codurţa Kovesi este cunoscut azi în toate instituţiile europene.

PSD spune că liderii europeni nu cunosc şi abuzurile pe care le-a comis Kovesi în calitate de şef al DNA.

Din păcate, liderii PSD au rămas într-o cultură de tip totalitar. Doar în vremea comunismului se spunea că adevărata realitate din România nu este înţeleasă, iar capitalismul este un dezastru. Viorica Dăncilă susţine că în Franţa, Germania şi Olanda, ţări fondatoare ale UE, există un infern al corupţiei. Realitatea e pe dos. Sigur că există corupţie şi în Vest, dar acolo nu sunt oameni corupţi la putere. Există instituţii care, dacă îl prind pe un politician că a furat la alegeri, îl condamnă, iar acel politician e discreditat complet.

Viorica Dăncilă v-a criticat la Bruxelles că sunteţi trădător de ţară.

Da, iar efectele sunt masive. Ca urmare a acestei campanii de denigrare, eu, personal, am parte de gesturi violente în stradă. Am mai păţit-o pe vremea lui Ponta.

Aţi fost înjurat, atacat?

Da, asum aceste lucruri. Nu mi-e frică de nimic şi mă voi bate ca acest guvern să fie răsturnat, dar e o probă de iresponsabilitate publică atunci când vrei să-i faci pe oameni să creadă că Guvernul e ţara. Guvernul nu e niciodată ţara. Guvernul e expresia unei majorităţi. Guvernul poate să lucreze în interesul ţării sau în interesul său propriu. Am criticat constant guvernele PDL şi PSD când nu au lucrat în interesul ţării.

Tudorel Toader nu o susţine pe Kovesi pentru funcţia de procuror european. Veţi spune la Bruxelles că e antiromân?

Nu, pentru că eu nu subscriu culturii politice la care subscriu Dăncilă, Toader, Codrin Ştefănescu, Tăriceanu, Dragnea şi ceilalţi. Războiul pe care PSD îl provoacă trebuie să fie oprit. Nu vreau să intrăm într-o logiciă de război civil. Nu voi repeta greşeala pe care o fac PSD-iştii.

