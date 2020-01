Interviu la cald despre BREXIT. Cioloş: Există protecţie totală pentru românii din UK. Marea Britanie pierde mai mult. Nu poţi să fii mai influent dacă eşti mai slab

Dacian Cioloş, liderul PLUS

Adevărul: E o zi istorică şi tristă în acelaşi timp. Marea Britanie iese din UE. Au făcut liderii politici de la Bucureşti suficient pentru a apăra drpeturile românilor din Regatul Unit?

Dacian Cioloş: Eu cred că s-a făcut tot ce era posibil în condiţiile actuale, ţinând cont şi de faptul că negocierea s-a făcut la nivel european. Politicenii români nu puteau să facă ceva direct în contact cu britanicii, ci doar prin intermediul negociatorilor europeni. Michel Barnier, negociatorul şef al UE, a ales să facă prima vizită chiar în România, în 2016, când eu conduceam guvernul. Pentru noi, în topul priorităţilor era protecţia cetăţenilor români care lucrau, studiau şi locuiau în Marea Britanie. Există protecţie totală pentru cetăţenii români de acolo, în sensul că drepturilor lor sunt protejate.

Acum discuţia se poartă despre viitorul acord între UE şi Marea Britanie, din 2021 încolo. Ce se întâmplă dacă cele două părţi nu ajung la o înţelegere?

Drepturile cetăţenilor sunt deja în Acordul de retragere. Ce se va negocia de acum înainte ţine de relaţiile comerciale. De aceea e un lucru bun că avem un BREXIT cu acord, pentru că Marea Britanie putea să iasă fără acord şi atunci nu exista nicio garanţie că aceste drepturi sunt protejate. Acest Acord de ieşire proteajează cetăţenii care sunt deja acolo, inclusiv pentru familiile lor. Spre exemplu, în cazul reîntregirii familiei, dacă unii membri ai familiei vor să se mute pe viitor în Regatul Unit. Problema e ce se va întâmpla cu cetăţenii care vor merge în Marea Britanie de acum încolo pentru a munci sau pentru a studia. Aceste lucruri trebuie negociate.

Pe libera circulaţie, cetăţenii din Marea Britanie vor avea nevoie de paşaport, de vize speciale pentru a merge în alte state UE?

Lucrurile acestea vor fi discutate după ce Marea Britanie iese. Intenţia noastră este să împingem negocierile în direcţia obţinerii cât mai multor drepturi şi facilităţi, inclusiv pentru libera circulaţie a cetăţenilor. De partea cealaltă, actualul guvern al Marii Britanii doreşte să se protejeze cât mai mult, dar vor dori drept de acces pe piaţa europeană pentru anumite produse ale lor. Noi vom susţine libera circulaţie a cetăţenilor în schimbul liberei circulaţii pentru unele produse.

Cine are mai mult de pierdut: UE sau Marea Briatnie după acest BREXIT?

Toată lumea are de pierdut. A fost un proces dureros. E prima dată când se negociază nu un acord de aderare, ci unul de desprindere. Din punctul meu de vedere şi din datele pe care le-am văzut, cel mai mult va avea de pierdut Marea Britanie, pentru că, în lumea de azi, nu ai cum să fii mai influent dacă eşti mai slab. Marea Britanie vorbea până acum din interiorul UE şi uneori în numele UE, ştiind că are parteneri la masa Consiliului de miniştri care pot să-i susţină punctele de vedere. De acum, Marea Britanie va fi singură, va fi izolată pentru a-şi susţine puncte de vedere la nivel internaţional.

Moment emoţionant: britacii au cântat la Bruxelles

În contextul în care Parlamentul European a votat miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, europarlamentarii britanici şi-au marcat ultima zi de mandat printr-un cântec în plen. La 1 februarie 2020, după 47 de ani de apartenenţă la UE, Regatul Unit va deveni primul stat membru care va părăsi UE. Factura de ”divorţ” se ridică la 33 de miliarde de lire sterline.