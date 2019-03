Inaugurarea Muzeului Holocaustului a fost amânată pentru 2022. Consiliul General s-a opus ca un imobil de pe Lipscani să fie transformat în muzeu

„Istoria acestui proiect este una complicată. Nimeni nu este perfect. Orice proiect are avansuri, are stagnări, ne aflăm în faza în care el urmează să funcţioneze în România - apreciez public - într-o perioadă de trei ani, trei ani şi jumătate. În urmă cu un an şi jumătate eram optimist, am spus că în 2021 îl vom inaugura, astăzi îmi asum o prelungire a acestui termen cu încă un an şi jumătate. Vă asigur că se va materializa şi că în 2022 veţi fi invitaţi să participaţi la deschiderea acestui muzeu”, a spus Alexandru Florian.

România a exercitat, în perioada 2016-2017, preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului.

„Această experienţă ne-a arătat că sunt necesare, la nivel naţional, măsuri suplimentare, atât în direcţia promovării educaţiei privind Holocaustul, cât şi în direcţia fixării în conştiinţa publică a societăţii româneşti, a unor elemente legate de responsabilitatea României în evenimentele din perioada Holocaustului şi de memoria victimelor Holocaustului din România”, a spus prim-ministrul Viorica Dăncilă.

Consiliul General nu a aprobat trecerea în administrare a unui imobil de pe strada Lipscani către Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" pentru realizarea Muzeului de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului.

”Insistaţi într-o chestiune care vă aduce mai multă bătaie de cap. Este o zonă plină de românism, foarte vascularizată în istoria noastră Centrul Istoric al Capitalei. Nu este o zonă dotată cu utilităţi. Eu o să votez pentru deşi mă doare sufletul”, a declarat viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: