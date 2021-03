Hunor: În programul de guvernare am asumat desfiinţarea Secţiei Speciale. Ce spune vicepremierul despre Dosarul 10 august

”În programul de guvernare am asumat desfiinţarea Secţiei Speciale şi nu am nicio problemă cu desfiinţarea acesteia. Avem o problemă doar unde ajung aceste dosare şi cine îi va ancheta pe magistraţi în cazul în care există o problemă cu unul sau cu altul. Şi aici punctul nostru de vedere este uşor diferit. Noi spunem că nu trebuie să ne întoarcem de unde am plecat, dosarele să ajungă la procurorul general. Nu trebuie să înfiinţezi o structură nouă. Fiindcă acolo sunt şi alte probleme, nu numai de corupţie la magistraţi, nu poţi sp reduci totul doar la fapte de corupţie în cazul magistraţilor. Şi atunci să fie la procurorul general, acolo există în organigramă un departament de urmărire penală şi criminalistică unde dacă ai procurori cu o vechime de 10-12 ani, atunci acolo ar trebui duse aceste dosare, să nu fie nici la DNA sau la DIICOT”, a declarat Kelemen Hunor la Prima TV.

Vicepremierul a mai precizat că desfiinţarea Secţiei Speciale e un proiect ”bătut în cuie”.

”În ceea ce priveşte desfiinţarea Secţiei, acolo nu vom avea nicio discuţie, e stabilit, nu se întoarcem, e bătut în cuie. Ce urmează cu dosarele, cine îi va ancheta pe procurori şi judecători, va trebui să avem o discuţie aplicată”, a declarta Kelemen Hunor.

Întrebat, pe de altă parte, care este poziţia sa faţă de ”îngroparea” dosarului 10 august, vicepremierul a declarat că nu i-a plăcut că acest dosar a fost îngropat.

”Orice violenţă naşte violenţă. A fost o greşeală atunci, ce s-a întâmplat. Nu cunosc dosarul şi dacă se poate găsi o cale de atac şi o reluare a anchetelor, susţin acest lucru, dar nu depinde de mine, nu depinde de orice om politic. Nu mi-a plăcut că a fost îngropat acest dosar cum nu mi-a plăcut că a fost îngropat dosarul din Revoluţie sau multe dosare de după Revoluţie, cum este îngroat şi nu s-a clarificat nimic legat de evenimentele din Târgu Mureş din 1990 şi multe alte lucruri care pot fi discutate. Nu îmi plac aceste lucruri, dar asta e din punct de vedere al unui om simplu”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat, de asemenea, ce părere are despre propunerea lui Dacian Cioloş de înfiinţare a unei comisii de anchetă pentru evenimentele din 10 august, Kelemen Hunor a declarat că nu urmăreşte pagina de Facebook a lui Dacian Cioloş şi că acesta nu a propus aşa ceva în cadrul coaliţiei de guvernare.

”Eu pe Facebook nu urmăresc ce zice Dacian Coloş, scuzaţi-mă că nu urmăresc Facebookul lui. Încoaliţie nu a propus aşa ceva. Când va propune, vom discuta. Orice comisie de anchetă poate să ducă lucrurile înainte şi poate să îngroape şi mai adând lucrurile. Eu am văzut comisii cu Caritasul unde foarte mulţi bani s-au dus nu ştiu unde. Şi ce s-a întâmplat cu comisia de anchetă?”, a declarat vicepremierul.