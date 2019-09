Harţă între actorii care se visează preşedinţi. Bogdan Stanoevici, despre Mircea Diaconu: Un şomer. Candidatura lui e o mare păcăleală

Stanoevici a declarat că mai are nevoie de 50.000 de semnături până la pragul impus de Biroul Electoral Central şi a subliniat că spre deosebire de celălalt actor înscris în cursa electorală, Mircea Diaconu, el se descurcă singur, fără suportul partidelor.

„Nu am nevoie de niciun sprijin logistic. Merg la prezidenţiale pentru oameni, pentru că ei mi-au cerut-o, nu fac dealuri, alianţe sau aranjamente. Au fost voluntari care au vrut ei să se ducă prin oraşe sau comune, am mers şi eu în Braşov sau alte câteva locuri din ţară, cu motocicleta, tot ce am cheltuit a fost din salariul meu. Dacă m-au ajutat unul sau altul, dintre cei care cred în mine, au făcut-o în sensul că mi-a dat unul un cort, cu titlu gratuit, unde am strâns semnături, altul mi-a tipărit câteva flyere. S-au implicat voluntari fiindcă mi-am lansat candiatura pentru oameni, pentru că au nevoie de acest demers, nu pentru mine. Eu am un job, nu sunt şomer, ca Mircea Diaconu, sau alţii care trăiesc din politică”, a declarat Bogdan Stanoevici, citat de DC News.