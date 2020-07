Haos în PSD. Deputatul AKM: Nu m-a înjurat nimeni în viaţa mea cum m-a înjurat liderul PSD Argeş

„Iată stimati colegi, stimati primari, dragi cetăţeni ai Argesului, ce om am susţinut sa ajungă Preşedintele Psd Arges. Rusine sa îţi fie dle Ion Mânzâna, sa înjuri ca la usa cortului un coleg , un deputat al României , un medic , numai pentru ca ti -am cerut reintroducerea mea in grupul Psd , de unde tu ai luat decizia de a ma scoate , pentru ca am postat părerile unor colegi marcanţi ca : Bostinaru, Pascu , Codrin , Teodorovici , Arsene ,vis a vis de starea dezastruoasa a partidului”, a scris Cătălin Rădulescu pe Facebook.

„Nu m-a înjurat nimeni in viaţa mea aşa cum m-ai înjurat tu pe mine şi pe ceilalţi lideri ai Psd -ului . Am crezut ca te ridici deasupra staturii tale ,de fost electrician şi ca ai înţeles ca venind in Psd de la Prm , aici nu se înjura colegii care au alte păreri , ci este respectat fiecare membru cu opinia lui , dar ceea ce ai făcut astăzi îmi arată starea in care a ajuns Psd -ul ,dacă in conducerea partidului sunt oameni care înjura birjereste colegii , ii cenzurează şi ii elimina din grupuri ca pe vremea comuniştilor . Regret nespus faptul ca nu am candidat la conferinţa judeţeana şi ca te-am susţinut sa ieşi preşedinte , nu meriţi aceasta funcţie . Nu aşa trebuie sa fie un preşedinte , nu ca un huligan şi un golan care bate şi înjura lumea , şi nu îşi respecta colegii”, a completat deputatul AKM.

De asemenea, Rădulescu i-a bătut obrazul pentru înjurăturile la care a fost supus: „Mama mea a fost învăţătoare şi de curând a suferit un AVC din cauza căruia nu mai poate merge şi nu îţi permit tie, Manzana sa îmi înjuri morţii mamei şi sa ma înjuri ca la usa cortului din spatele unui telefon ca un las şi ca ultimul golan de pe strada . Eu nu te-am jignit şi nu te-am înjurat niciodată nici pe tine nici pe alţi colegi , indiferent ca nu am fost de acord cu opiniile tale sau ale altora”.

„Mâine îţi voi face plângere penală pentru amenintare şi îţi fac proces pentru calomnie şi denigrare , pentru ca eu folosesc pârghiile legale şi nu ameninţările, înjurăturile şi calomnia”, a conchis Rădulescu.