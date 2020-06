Guvernul a prelungit starea de alertă pe tot teritoriul ţării pentru 30 de zile. PSD vrea doar 15 zile. Parlamentul decide

”În plus faţă de decizia de vineri am luat deczia de a permite oficierea de slujbe şi în interiorul bisericilor. Noi nu am închis bisericile, ele au fost deschise. Nu s-a permis însă oficierea de slujbe”, a precizat şeful Executivului.

El a explicat că propunerea formulată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) este aceea de a permite oficierea slujbelor şi în spaţii închise, şi în afara bisericilor.

”Bisericile fiind de mărimi variabile, va fi un număr redus de credincioşi care va putea participa. Aici vor trebuie stipulate foarte clar regulile - distanţă, purtarea măştii”, a declarat prim-ministrul.

Orban a făcut şi precizări referitoare la reluare a activităţilor în ceea ce priveşte jocurile de noroc.

”A fost o adevărată campanie împotriva noastră. Jocurile de noroc nu sunt doar cele de pe slot machines - este Loteria, casele de pariuri. Ce nu înţeleg cei care ne critică ca să se afle în treabă este că măsurile pe care le-am luat au avut la bază evaluarea riscului epidemiologic”, a adăugat premierul.