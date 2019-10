Guvernul Dăncilă, vizat joi de a patra moţiune de cenzură. Liderii PSD sunt convinşi că nu va trece. Opoziţia e sigură de succes

Cea de a şaptea moţiune de cenzură din actuala legislatură şi a patra împotriva Cabinetului Dăncilă este dezbătută joi în plenul Camerelor reunite, finalul fiind greu de prevăzut în condiţiile în care negocierile se desfăşoară până în ultimul moment, iar liderii PSD spun ferm că moţiunea nu va trece, în timp ce opoziţia este sigură de succes mizând pe voturi în plus peste cele 237 ale semnatarilor şi implicit peste minimul de 233 necesare.

Precedenta moţiune de cenzură, dezbătută în 12 iunie, a fost semnată de 173 de parlamentari şi votată de 200.

CE REPROŞEAZĂ GUVERNULUI INIŢIATORII MOŢIUNII

Moţiunea de cenzură ”Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”, depusă în 1 octombrie, porneşte, conform iniţiatorlor, ”de la o realitate incontestabilă. Guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara.

TEXTUL MOŢIUNII

”În orice democraţie funcţională, atunci când Guvernul nu mai are susţinerea Parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte depunerea unei moţiuni de cenzură. Cel mai firesc ar fi fost ca Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui guvern care a acţionat împotriva intereselor generale ale ţării, împotriva românilor„, se arată în document.

Autorii moţiunii afirmă că în ultimul timp, doamna Prim-ministru Viorica Dăncilă ne-a demonstrat că nu are nici măcar acea singură calitate pe care liderii PSD o lăudau la învestitura domniei sale – aceea de a fi ”neconflictuală”.

Documentul notează că Guvernul Dăncilă poate să fie numit guvernul şanselor ratate pentru România, reproşează Guvernului lipsa investiţiilor în infrastructură, sănătate şi educaţie., că nu a eliminat recursul compensatoriu şi că a transformat România într-o ţară nesigură pentru cetăţenii săi.

”Pentru Guvernul Dăncilă, incompetenţa combinată cu obedienţa este reţeta succesului în carieră!”, afirmă autorii textului.

Ei promit un guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră.

CUM SE DESFĂŞOARĂ DEZBATERILE ŞI VOTUL

Conform articolului 47 din Regulanentul şedinţelor comune, ”acordarea votului de încredere Guvernului şi retragerea încrederii acordate Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură sunt supuse procedurii votului secret cu bile”, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului.

După prezentarea moţiunii de cenzură de către deputatul sau senatorul desemnat de iniţiatorii acesteia, preşedintele care conduce şedinţa comună dă cuvântul prim-ministrului sau, în cazul imposibilităţii participării acestuia, membrului Guvernului care îl reprezintă, pentru prezentarea poziţiei Guvernului. În continuare, preşedintele dă cuvântul deputaţilor şi senatorilor, în ordinea înscrierii lor la cuvânt.

După încheierea dezbaterilor se trece la votarea moţiunii de cenzură. Moţiunea de cenzură se consideră adoptată dacă este votată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi.

Moţiunea este semnată de 237 de parlamentari, cu patru mai mulţi decât ar fi necesar ca moţiunea să treacă, presupunând că toţi cei care au semnat vor şi vota. Miercuri, însă, au apărut informaţii legate de faptul că unii dintre semnatari ar putea renunţa la vot. De asemenea, parlamentari care trecuseră de la PSD la partidul lui Victor Ponta au revenit în PSD, ei nenumărîndu-se printre sennatari, dar fiind luaţi în calcul ca potenţiali susţinători ai moţiunii.

De la PNL, moţiunea este semnată de 69 de deputaţi şi de 25 de senatori, de la USR de 27 de deputaţi şi 13 senatori, UDMR - 21 de deputaţi şi 9 senatori, PMP - 12 deputaţi.

Doi deputaţi neafiliaţi, Oana Bîzgan şi Dumitru Lovin, au semnat şi ei documentul, însă Bîzgan a anunţat că este plecată din ţară, astfel că nu va putea vota. De asemenea, demersul opoziţiei este susţinut şi de 16 senatori neafiliaţi.

Moţiunea mai are semnăturile a 38 de deputaţi din Grupul Pro Europa şi a doi deputaţi din grupul minorităţilor. În rândurile neafiliaţilor şi al Grupului Pro Europa se află şi parlamentarii ALDE, rămaşi fără grup parlamentar.

De la PSD au semnat 2 deputaţi, Sorin Bota şi Mihăiţă Găină, şi un senator, Mihai Talpoş, în cazul lui Bota fiind vehiculată informaţia conform căreia ar putea prelua conducerea ASF, motiv pentru care nu mai susţine moţiunea.

Un senatorUSR va lipsi din motive medicale, iar un fost deputat USR, în prezent în grupul neafiliaţilor, Adrian Dohotaru nu votează moţiunea, după ce, s-a întâlnit miercuri cu ministrul Transporturilor Răzvan şi a obţinut promisiunea că vor fi scoase de pe lista lacurilor navigabile Tarniţa şi Beliş-Fântânele.

Ceea ce face ca rezultatul votului la moţiune să fie greu predictibil este şi anunţul făcut miercuri de deputatul Remus Borza, care şi-a anunţat afilierea la Partidul Forţa Naţională, căruia ar urma să i se alăture alţi 15 parlamentari, care îşi doresc ca Guvernul actual să îşi continue mandatul până în 2020.

PNL, USR, PMP şi reprezentanţii Pro România au anunţat că vor vota ”la vedere”, în timp ce UDMR a precizat că va respecta secretul votului.

Parlamentarii PSD vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota, conform anunţului făcut de Viorica Dăncilă.

Conform articolul 102 din regulament, ”prezenţa la şedinţele comune a deputaţilor şi senatorilor, membri ai Guvernului, este obligatorie la dezbaterea şi adoptarea proiectelor de legi din sfera lor de competenţă, la dezbaterea învestiturii şi a moţiunii de cenzură, a mesajelor Preşedintelui României şi a declaraţiilor de politică generală ale Guvernului”.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ VOTUL ASUPRA MOŢIUNII

În cazul în care moţiunea pică, Guvernul Dăncilă rămâne în funcţie, iar premierul a anunţat că săptămâna următoare va merge în Parlament cu lista Guvernului remaniat.

Potrivit articolului 113 din Constituţie,”dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea”..

Dacă moţiunea de cenzură este adoptată, atunci, în conformitate cu Legea de organizare şi funcţionare a Guvernului, Cabinetul Dăncilă va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.

În paralel, articolul 103 din Constituţie stabileşte că Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Odată cu depunerea jurământului de învestitură în faţa preşedintelui Iohannis, noul Guvern îţi poate începe activitatea.

DECLARAŢIILE PRINCIPALILOR LIDERI POLITICI PE TEMA MOŢIUNII ŞI A ŞANSELOR ACESTEIA

Klaus Iohannis: "Începem prima fază mâine, după ce cade Guvernul Dăncilă. Ca să fiu foarte clar, ca să nu încapă îndoială şi să nu capete glas cârcotaşii, e plin de ei peste tot, şi acolo, şi acolo, adică şi în stânga şi în dreapta, nu vă faceţi iluzii... Eu îmi doresc foarte mult ca moţiunea de mâine din Parlament să fie încununată de succes. Acest guvern eşuat, acest guvern în derută trebuie să plece acasă. Iar voi sunteţi cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziţie serioasă, ordonată, până la alegerile parlamentare”.

Viorica Dăncilă a fost întrebată, miercuri seară, la Antena 3, dacă se joacă alegerile prezidenţiale la moţiunea de joi şi a confirmat: ”Cred că da pentru că altfel domnul preşedinte Iohannis nu ar fi atât de înverşunat ca această moţiune să treacă şi acest guvern să pice. Eu cred că şi-a făcut din asta un obiectiv electoral şi cred că da”.

Întrebată ce va face dacă rămâne la guvernare după ziua de joi, Dăncilă a spus: ”Imediat, în săptămâna de după moţiune, voi veni cu remaniera în Parlament. Întrucât era o moţiune de cenzură, am vrut să vedem ce se întâmplă şi nu am venit cu remanierea pentru că aşa este firesc”.

Ludovic Orban: ”Mâine la orele 13:00, se dezveleşte statuia lui Ion Brătianu, ca o recunoaştere a fiecărui bucureştean pentru ceea ce a făcut Partidul Naţional Liberal în istoria sa şi Ion Brătianu şi, tot mâine, la ora 13, începe votul la moţiunea de cenzură în care, sperăm, ca parlamentarii României să se trezească, să nu mai cadă pradă ispitei, corupţiei şi minciunilor gogonate ale derbedeilor, care îşi bat joc de România de 30 de ani şi să dea verdictul: România fără PSD, România cu Partidul Naţional Liberal, România cu Klaus Iohannis preşedinte”.

”Avem 237 de semnatari ai moţiunii, până în momentul de faţă ştim sigur că un parlamentar nu poate participa la moţiunea de cenzură din motive de sănătate care sunt foarte obiective. Sigur, că mai există dubii asupra a încă 2 parlamentari, dar în plus faţă de cei 237 de semnatari ai moţiunii, noi astăzi avem angajament de vot din partea a cel puţin alţi 10 deputaţi. Şi chiar dacă am pierde 3-4-5 voturi dintre semnatari, deşi nu cred, voturile care vor veni în plus, nu numai că vor compensa pierderea respectivă, ci vor asigura, vor garanta succesul moţiunii”, a declarat liderul PNL la Digi24.

Dan Barna: ”Este o situaţie volatilă până în ultimul moment. După cum am văzut astăzi, 4 PSD-işti s-au întors în partid după ce au stat în opoziţie vreo 20 de ore, deci lucrurile nu sunt clare. Eu sper şi sunt optimist că moţiunea va trece. Pe calculele noastre, există suficiente voturi şi suficienţi susţinători, astfel încât mâine să reuşim să facem într-adevăr un pas istoric şi să scăpăm de guvernare PSD care aproape ne-a scos din Europa”.

Călin Popescu Tăriceanu: ”Dincolo de faptul că în momentul de faţă raportul majoritate-opoziţie s-a schimbat, adică în momentul de faţă opoziţia este mai numeroasă, strict dacă numărăm voturile din opoziţie, există şi această intenţie manifestă a unor parlamentari PSD, care sunt conştienţi de faptul că guvernarea s-a epuizat, să voteze moţiunea de cenzură. Eu am convingerea că mâine moţiunea de cenzură va trece”.

“România nu-şi poate permite - şi nici partidele nu-şi pot permite - să intre într-o perioadă de instabilitate. Fie se face un guvern politic, în jurul celui care a iniţiat moţiunea, în jurul PNL-ului. PNL-ul, la rândul lui, are varianta să facă un guvern monocolor sau în jurul său, dar noi am spus că nu suntem interesaţi de această variantă. Probabil că va trebui să meargă pe un guvern monocolor. A doua variantă este un guvern de tranziţie, până la alegerile din 2020, pentru că chestiunea cu anticipatele este o poveste de adormit copiii”, a mai spus Tăriceanu.

Şi liderul PMP Eugen Tomac a dat asigurări că parlamentarii PMP vor vota moţiunea. ”Toată lumea va fi prezentă şi toată lumea va vota. Inclusiv un coleg care trebuia să fie operat azi şi şi-a asumat pe proprie semnătură să fie operat mâine. Va fi adus cu ambulanţa de la Cluj”, a declarat el pentru G4media.

Kelemen Hunor: ”Alegeri anticipate eu nu susţin. Fiindcă nu avem jumătate de mandat, nu avem trei sferturi de mandat şi, dacă va fi investit un gvern, el guvernează un an de zile şi trebuie să organizeze alegerile. Nu pierzi timp, nu pierzi nimic, faci ceea ce e de făcut. Nu vom vota pentru alegeri anticipate. Vom vota pentru un guvern la prima sau la a doua încercare. Dacă pică guvernul, preşedintele va nominaliza pe cineva şi în zece zile trebuie să vină în faţa Parlamentului. Şi dacă nu va primi voturle necesare, urmează a doua nominalizare. Noi vom vota ca să fie guvernul după primul vot să fie... dar noi avem 30 de voturi, 30 de voturi sunt importante, dar nu...”,

El a precizat că va fi respectat secretul votului şi parlamentarii UDMR nu vor vota la vedere.

Victor Ponta: ”Cei 30 de deputaţi şi senatori ProRomania vor fi prezenţi mâine la moţiunea de cenzură şi vor vota la vedere pentru binele nostru al tuturor”