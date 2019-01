Guşă, despre prezidenţiale: Kovesi poate ajunge în turul II, învingându-l pe Iohannis, ceea ce l-ar avantaja pe Dragnea. Ce rol au Coldea şi Ghiţă

Guşă consideră că declaraţiile lui Sebastian Ghiţă potrivit căruia ar exista un dosar care îl viza pe actualul preşedinte, pregătit de foştii procurori de la DNA Ploieşti, sunt o dovadă că ar exista un plan legat de aruncarea în lupta politică a fostei şefe DNA, ca răzbunare din partea „statului paralel“ în ce priveşte neputinţa lui Iohannis.

Despre preşedintele Iohannis, Cozmin Guşă spune că, „sub presiunea anunţului public de candidatură, făcut în urma unui prim mandat fără realizări, chiar nesemnificativ, îşi caută azi ancore de credibilitate precum şi baze de susţinere electorală; părăsit în mod real de nucleul dur al baronilor PNL-PDL, care sunt fie nemulţumiţi, fie ghidonaţi subteran de „factorul Coldea“, Iohannis se confruntă în plus cu spectrul unei „strânsori publice de tip menghină, stânga-dreapta“, determinată să-i subţieze sprijinul electoral până la un scor care nu-i va mai permite candidatura cu şanse de tur doi; ăsta este în mod evident, atât planul lui Dragnea& Comp., cât şi al securiştilor din spatele PLUS+USR, tabere politice unde cei interesaţi vor găsi un numitor comun ce-şi are explicaţia în acelaşi „factor Coldea“; şi-aici ajungem din nou la Ploieşti şi la demersul anti-Iohannis mărturisit public de Sebastian Ghiţă şi alţii, dublat, atenţie, şi de inculparea lui Vasile Blaga de către aceiaşi DNA Ploieşti şi Portocală, inculpare ce are efectul pervers de slăbire a lui Iohannis din interiorul PNL!“

Analistul politic consideră că Kovesi va candida împotriva lui Iohannis din răzbunare, pentru că ar fi responsabil de decăderea sa de la şefia DNA: „petrecându-şi timpul într-un micuţ birou de la Parchetul General, copleşită de şirul acuzelor publice împotriva unităţilor speciale DNA de la Ploieşti, Oradea, Braşov, aflate în subordinea sa, fiind disperată de relativa impotenţă a foştilor parteneri de stat paralel, dar şi de incertitudinea susţinerii de la Washington, nu am îndoieli că va prefera în mod firesc şi logic o implicare politică activa şi decisivă, cu certitudine împotriva celui pe care-l consideră cu adevărat responsabil de decăderea ei, respectiv Klaus Werner Iohannis; iar după dezvăluirile cu dosarul de şantaj contra lui Iohannis pregătit chiar de subalternii dânsei de la Ploieşti, treburile-s clare şi pentru susţinătorii actualului preşedinte; prin octombrie 2018, sugeram o candidatură la prezidenţiale din parte lui Kovesi, susţinută împreună tocmai de cele două partide moşite de către Coldea, adică un PLUS+USR; forţa securiştilor ce-i ridica soclul unui Cioloş ce l-a trădat pe Iohannis încă din 2015 în campanie, dosarul anti-Iohannis comandat de Kovesi-Coldea la DNA Ploieşti folosit cu dibăcie în pre-campanie, demobilizarea ordonată a unei părţi importante din PNL, pot arăta azi că am avut dreptate, şi ca asta poate fi reţeta unei Kovesi candidat în turul doi, în loc de Iohannis; atenţie, joc care-l avantajează şi pe Dragnea, care se va descurca mai uşor în finală cu fosta lui parteneră de chiolhanuri“.

Guşă susţine că Florian Coldea este un alt „adversar declarat“ al lui Klaus Iohannis, iar situaţia în care se află fostul prim-adjunct al SRI îl face susceptibil de a juca la două capete: „având atâtea fronturi deschise (şi-atâtea nenorociri la activ!), deci mulţi duşmani ce stau cu „degetul pe tragaci“, este limpede pentru cei cu raţiune că singura posibilitate pentru fostul prim-adjunct al SRI să stea în prim-planul jocurilor actuale este o protecţie de tip informal, ce se-acorda într-un fel „cutumial“ unora dintre cei ce-au avut acces la secrete de stat sensibile; dacă se va dovedi şi ce bănuiesc unii, c-ar mai executa şi sarcini operative în continuare (din partea ambelor „păduri“), atunci veţi fi convinsi că generalul Coldea poate fi „maker-ul“ alegerilor viitoare; şi atentie, în calitate atât de „tutore“ al celor de la DNA Ploieşti, cât şi de adversar declarat al lui Iohannis, şi cu toate dosarele infamante în geantă folosite ilegal împotriva puternicilor zilei, şi cu toată armata de jurnalişti-securişti, care-i urmează indicaţiile de voie, de nevoie“.

Totodată, Cozmin Guşă crede că Sebastian Ghiţă „are meritul ca prin dovezile şi dezvăluirile sale împotriva lui Coldea a salvat SRI-ul de o implozie controlată, pe care fostul prim-adjunct o pregătea cu minuţiozitate“.

„Îl cunoşteam oarecum pe Sebi Ghiţă încă din 2001-2002, când eram secretar general al PSD, iar el începea să-şi marcheze înfluenţa în organizaţia PSD Prahova; discuţiile cu el din ultima perioadă, fie cu prilejul întâlnirii de la Belgrad, fie telefonice, m-au lămurit pe deplin despre ce i s-a întâmplat în urma întâlnirilor sau parteneriatelor din fostul STAT PARALEL; e treaba lui cum îşi va administra dezvăluirile sau mărturiile în scopul recuperării statutului de cetăţean român ce vrea să trăiască în ţara lui (şi m-a convins că-şi doreşte asta!); dar mecanismul demonizării lui publice şi a tentativelor de arestare mi-a arătat mie nu doar că a fost ales de către STATUL PARALEL să fie victima de serviciu, dar cei cărora le era teamă de ce ştie Sebi Ghiţă despre ei (în principal Kovesi-Coldea) au dorit cu disperare ca el să poată să mai vorbeasca despre acele detalii infamante aduse la adresa lor, strict din postura de puşcăriaş, şi-n niciun caz din cea de „azilant politic“, postura care augmentează afirmaţiile făcute; în orice caz, Ghiţă are meritul ca prin dovezile şi dezvăluirile sale împotriva lui Coldea a salvat SRI-ul de o implozie controlată, pe care fostul prim-adjunct o pregătea cu minuţiozitate; şi mai are un merit legat de devoalarea practicilor staliniste de la DNA Ploieşti; şi, dacă doar astea ar fi, trebuie puse obligatoriu în balanţă cu greşelile sau excesele sale, pe care sunt convins că şi le va asuma şi public cât de curând; iar fanilor mei şi ai postului Realitatea TV, le transmit că în această cheie strategică şi legitimă să citească interesul de a mă întâlni şi discuta cu Sebi Ghiţă; iar dezvăluirile pe care le-a făcut în emisiunea lui Tavi Hoandră de sâmbătă seara, detaliind bomba şantajistă clocită de Coldea-Kovesi împotriva lui Iohannis, confirmă c-am acţionat corect“, spune analistul politic Cozmin Guşă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: