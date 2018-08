Goţiu, despre manualul unic publicat cu erori majore: Pop, Popa şi Dăncilă ar trebui să îşi dea demisia şi să plătească tipărirea celor 1,6 milioane de exemplare

Senatorul USR Mihai Goţiu a vorbit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, despre erorile apărute în manulul unic de geografie de clasa a Vi-a publicat la cererea Ministerului Educaţiei. Acesta a declarat că „promovarea imposturii a devenit politică de stat” şi a făcut, astfel, referire şi la propunerea fostului ministru al Sănătăţii, Mircea Beuran, al cărui plagiat a fost descoperit şi făcut public, la conducerea Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) , instituţie responsabilă de verificarea şi analizarea fraudelor academice.

„Nu-mi face nicio plăcere să constat că am avut dreptate, atâta timp cât în joc e viitorul educaţiei din România şi, în fapt, viitorul României. Greşelile remarcate de presă în manualul de Geografie pentru clasa a VI-a, cu Turnu Măgurele plasat pe hartă în locul oraşului Drobeta - Turnu Severin, cu Marea Moartă în locul Mării Roşii, cu Insula Ascension devenită Asuncion ori cu Tasmania botezată Vanuatu (https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22666251-erorile-gros… ), reprezintă imaginea grotescă a iresponsabilităţii şi incompetenţei Guvernării PSD & ALDE. Şi o dovadă în plus că gafele unui premier care confundă Podgoriţa cu Pristina ori Câmpul lui Horea de la Alba Iulia cu Câmpia Libertăţii de la Blaj nu sunt întâmplătoare, la fel cum nu sunt întâmplătoare toate agramatismele ministrului Educaţiei. Promovarea imposturii a devenit politică de stat, consfinţită oficial în această vară, când acelaşi Guvern l-a propus pe fostul ministru al Sănătăţii Mircea Beuran, primul caz notoriu de plagiat dovedit, în conducerea unui consiliu (CNATDCU) care se ocupă de analizarea plagiatelor!”, a scris Goţiu.

Totodată, senatorul USR a mai susţinut că guvernul condus de Viorica Dăncilă a ales tipărirea unui manual doar pentru a se încadra în timpul promis, fără a ţine cont de calitatea acestuia şi a sugerat că responsabili pentru această situaţie sunt atât preşedintele Comisiei parlamentare pentru învăţământ, senatorul PSD Liviu Pop, cât şi ministrul Educaţiei Valentin Popa şi premierul Viorica Dăncilă.

„Nu contează realitatea, contează doar ce se raportează, iar Guvernul Dăncilă – Dragnea a ales să raporteze că manualele şcolare sunt gata la timp, indiferent de calitatea acestora şi de efectele nocive pentru viitorul educaţiei din România. Liviu Pop (preşedintele Comisiei de Învăţământ din Senat), Valentin Popa (ministrul Educaţiei) şi Viorica Dăncilă (cel mai incult premier al României post-decembriste), principalii responsabili pentru tipărirea acestui manual de Geografie, trebuie să-şi dea demisia şi să plătească din buzunarul propriu tipărirea celor 1,6 milioane de exemplare. Asta ar însemna asumarea responsabilităţii, dar nu mă aştept la un asemenea gest din partea unui Guvern a cărui singură preocupare este salvarea de la puşcărie a unui lider de partid cu probleme majore la mansardă şi a tuturor celor care au devalizat România în ultimele decenii”, a conchis Mihai Goţiu.