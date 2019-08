Gogomăniile politicienilor din jurul tragediilor care au marcat România: Apuseni şi Caracal

Pe 1 august, fostul ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu afirma într-o emisiune că Alexandra, fata ucisă în Caracal, nu ar fi trebuit să se urce într-o maşină de ocazie . Aceasta a adăugat că pe „vremea mea” fetiţele erau educate de către părinţi să nu se urce cu străinii în maşină şi că atunci când purtau cheia la gât, copii erau învăţaţi în cadrul familiei şi la şcoală să fie mai responsabili.

„Totuşi, eu am învăţat de acasă să nu mă urc cu un străin în maşină”, a declarat Ecaterina Andronescu, afirmaţia aducându-i demisia din partea premierului Viorica Dăncilă a doua zi.

Ieri, 7 august, preşedintele USR şi candidatul Alianţei 2020 USR-PLUS la prezidenţiale Dan Barna a afirmat într-un interviu la o emisiune de televiziune că d acă el ar fi fost preşedintele României, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat, pentru că acolo nu a fost forba despre greşeala unui om, ci despre o problemă de sistem.

„Preşedintele Iohannis reprezintă vechea clasa politică. Este un om bun, este un om în regulă, dar el face parte, în realitate, din vechea clasă politică care a adus România aici. Pentru că lucrurile astea nu s-au întâmplat peste noapte, s-au degradat uşor-uşor şi am ajuns în situaţia care ţine România cu sufletul la gură”, a spus Barna.



Când moderatorul a revenit cu întrebarea ce ar fi fost diferit în aceste zile dacă el ar fi fost preşedintele României, Dan Barna a relatat că „eu vreau să cred că dacă eu aş fi fost preşedinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat, pentru că nu a fost un incident nefericit, a fost efectul unei degradări continue de ani de zile a ceea ce înseamnă funcţionarea instituţiilor statului pe standarde minime, adică asigurarea siguranţei cetăţeanului”, a conchis Barna.

„Îmi pare rău că s-a întâmplat în timpul mandatului meu”

În 2014, în urma tragediei din Apuseni atunci când pilotul Adrian Iovan şi o studentă şi-au pierdut viaţa după ce un avion de mici dimensiuni la bordul căruia se afla un echipaj medical a aterizat forţat într-o zonă muntoasă accidentată, ministrul de Interne de la acea vreme, Radu Stroe, avea o reacţie controversată. Tras la răspundere pentru operaţiunea de salvare prost organizată culminată cu eşecul de a localiza locul accidentului prin sistemul STS, Radu Stroe s-a ţinut de funcţie până ce, în urma unei discuţii cu premierul de la acea vreme, Victor Ponta, a decis să-şi prezinte mandatul.

Întrebat dacă are ceva ce să-şi reproşeze, Stroe a răspuns cinic: „Îmi pare rău că s-a întâmplat în timpul mandatului meu tragedia”.

Un an mai târziu, imediat după tragedia de la Colectiv, preşedintele PNŢCD venea cu o reacţie blasfematoare asupra tinerilor, despre care spunea că merg în cluburi pentru a „cultiva un fel de anarhism” şi pentru a consuma droguri.

„Doliu national nu este justificat. Accidentul de la Clubul bucurestean, la un spectacol. Ceea ce nu se stie, este faptul ca in Bucuresti sunt sute de astfel de cluburi, in care regasim, in fiecare saptamana, sute de mii de tineri, care cultiva un fel de anarhism, in mare majoritate in exces, consum de alcool, nicotina, chiar droguri, in ritmuri dementiale, cu sonor la maxim, care zguduie creierul, la propriu. Intr-un asemenea club, orice dialog este imposibil, pentru ca nu se poate vorbi nici macar la ureche. Totul este dominat de febra violentei, exchibitionismului si sexului. Cine sunt tinerii acestia, cine sunt parintii lor, incotro se indreapta, ce vor? Anarhie. Va asigur ca pe niciunul dintre acestia nu-i veti gasi in biblioteci si nici la biserici. Spectacolul acestor cluburi este, de fapt, un pretext pentru o adevarata promiscuitate in care tinerimea romana (o parte) s-a afundat”, declara Aurelian Pavelescu.

