Ghinea susţine că implementarea măsurilor PSD, pentru guvernare, ar costa peste 30 miliarde lei: PSD şi PNL îşi împart cioara de pe gard

-2.9% din PIB in 2024”, a mai explicat Ghinea.

-4.4% din PIB in 2023

-6.2% din PIB in 2022

-8% din PIB in 2021

Potrivit fostului ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, România abia se încadreazăn anul acesta în deficitul de 8%. „Stăm sub 8% în acest an? Pare că da. Dar la limită. Şi pentru că la buget au venit în 2021 plăţi de impozite amânate din 2020 din cauză de pandemie. Evident, la anul nu mai avem asta. Apoi, am avut o creştere economică mare (7% noi - media UE e de 4,8%, în SUA e 6,5%). Creşterea economică fiind peste cea pe care a fost construit bugetul, ar fi trebui ca, logic, deficitul bugetar să fie mai mic. Dacă era aşa, păstram spaţiu ca să avem de unde coborî anul viitor la 6,2%. Cu toate acestea – creştere economică peste estimare + încasări bugetare one-off mari - abia ne încadrăm în 8%”, a mai scre fostul ministru.