George Maior: Sunt convins că vom avea o preşedinţie de succes a Consiliului UE. Scopul nostru este să menţinem solidaritatea Uniunii

„Aceasta (n.r. - preluarea preşedinţiei Consiliului UE) este o misiune provocatoare pentru ţara mea, deoarece este o perioadă foarte complexă pentru UE. În timpul preşedinţiei noastre vom intra în etapele finale ale negocierilor pentru Brexit, vom purta discuţii pentru Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027, vom face faţă alegerilor pentru Parlamentul European şi în luna mai va avea loc un important summit care are loc în oraş din Sibiu, în regiunea Transilvaniei, şi este legat de viitorul Uniunii Europene după Brexit. Toate aceste aspecte generează un context de mari provocări pentru România“, a declarat ambasadorul României la Washington, George Maior, într-un interviu pentru „The Delegation of the European Union in the United States“