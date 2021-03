Gata cu târgurile şi festivalurile scumpe. Nicuşor Dan anunţă de unde taie bani pentru a opri risipa din bugetul Capitalei

„Este un buget prin care vrem să ieşim din minciună, este un buget prin care vrem să ieşim din delirul grandoman al fostei administraţii. Este un buget prin care vrem să facem lucruri concrete, fundamentale şi nu spoiala fostei administraţii. Un buget prin care vrem să stopăm risipa şi prin care vrem să deschidem calea contrucţiei pentru că Bucureştiul are nevoie de construcţie”, a declarat Nicuşor Dan, luni, într-o conferinţă de presă.

Primarul general al Capitalei a explicat că a găsit datorii de 3 miliarde de lei.

„Am găsit datorii curente de 3 miliarde lei, bani care ar fi trebuit cheltuiţi imediat, pe loc, care este echivalentul podului peste Dunăre sau metroului din Drumul Taberei. Mare parte din aceste luni de mandat am petrecut-o pentru a gestiona aceatsă situaţie financiară. Am fost în risc de colaps financiar, a existat riscul ca servicii esentiale să nu poată să fie furnizate, de exemplu alimentarea cu încălzire a unui cartier, iluminatul sau transportul public, a existat riscul ca anumite şantiere ale unor proiecte cu bani europeni să fie întrerupte, am găsit facturi neplătite din primăvara anului 2019 care au fost eşalonate de mai multe ori, am avut discuţii cu furnizorii de servicii care au spus că li s-au propus de mai multe ori să se eşaloneze datoriile, de fiecare dată primăria nu s-a ţinut de cuvânt. Procedural, am schiţat, împreună cu viceprimarii, am făcut schiţa bugetului pe care o propunem consilierilor generali. În câteva zile consilierii vor da forma finală a acestei schiţe a bugetului. Acel buget o să iasă în dezbatere publică pentru că aşa e normal”, a mai precizat Nicuşor Dan.





VIDEO Facebook / Nicuşor Dan