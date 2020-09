Gafă de campanie. Candidat USR pentru o funcţie de consilier în Sectorul 2, postare controversată despre bona sa

Oricat de mult am incercat sa ii explic ca eu sunt in USR, ba mai si candidez si stiu lucrurile astea mai bine decat ea, mi-a fost literalmente imposibil sa o conving ca nu e asa; ma chinui deja de 3 saptamani.

In schimb merge la vot si voteaza Gabriela Firea super hotarata pentru ca "e o luptatoare". Argumentul lipsei apei calde are zero impact la ea pentru ca e ferm convinsa ca "nu tine de Primarie".