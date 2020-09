Gabriela Firea anunţă că va participa la dezbaterea cu Nicuşor Dan: Vedem dacă va veni dumnealui, probabil va inventa că are COVID

„Eu voi participa la dezbatere, vedem dacă va veni dumnealui, probabil va inventa că are COVID. Nu ştiu dacă are COVID, dar probabil va inventa că e pozitiv. (...) Nu cred că va veni la o dezbatere cu mine pentru că nu va avea ce argumente să aducă. Va inventa un test pozitiv sau că a stat alături de o persoană pozitivă şi trebuie să se izoleze. Am aflat că a avut persoane pozitive în staff şi nu s-au izolat. Avem şi fotografii şi vor fi publicate la momentul potrivit, cu persoane care l-au însoţit în întâlniri publice“, a declarat Gabriela Firea, joi, 17 septembrie, la Antena 3.

Aceasta a respins acuzaţiile lui Nicuşor Dan că i-ar fi ruşine cu sigla PSD şi a afirmat că-l va întreba pe contracandidatul său ce listă de consilieri generali va vota.

„A veni acum ca aşa-zis candidat independent, susţinut de PNL şi USR PLUS să faci declaraţii de presă din faţa sediului din Kiseleff cred că este o dovadă a faptului că ne recunoaşte valoarea, ne recunoaşte calităţile şi, cine ştie, poate vom colabora la un moment dat doarte bine. (...) Spre deosebire de mine, care candidez pe faţă, cât se poate de la vedere, cu sigla PSD în căsuţa buletinului de vot şi nu are de ce să-mi fie ruşine de acest lucru (...) Eu pun o altă întrebare şi vreau să-mi răspună la dezbatera de săptămâna viitoare: pe cine va vota la Consiliul General. Eu ştiu ce cine votez pentru că fac parte din PSD, sunt preşedinte la PSD Bucureşti şi e clar ce listă de consilieri voi vota. Dar dumnealui ce listă va vota? Lista de consilieri PNL, lista de consilieri USR PLUS. Iată o dilemă. Eu cred că are o dilemă şi parte din electoratul PNL şi parte din electoratul USR PLUS nu se regăseşte în ceea ce am aflat împreună că reprezintă Nicuşor Dan“, a mai declarat Firea.

Candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS pentru Primăria Capitalei Nicuşor Dan a anunţat că acceptă invitaţia de a participa la o dezbatere electorală faţă în faţă cu Gabriela Firea, la Realitatea Plus pe 23 septembrie. El a adăugat că speră ca primarul general să accepte invitaţia, în contextul în care aceasta a refuzat mereu să ia parte la o astfel de dezbatere.

Gabriela Firea i-a răspuns într-o cheie ironică lui Nicuşor Dan, privind invitaţia la o dezbatere electorală faţă în faţă pe care i-a adresat-o candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei.

Candidatul PSD precizează pe Facebook că este sigură că Nicuşor Dan, „candidatul Dreptei Aproape Unite vine cu fratele lui - Câine! Interlopul din parc“, referindu-se la afaceristul Mihai Mitrache poreclit şi „Câine“, şi spune că vine şi ea cu Billy, căţelul ei, „ras, tuns, frezat“.