Gabriela Firea, acuzaţii grave la adresa lui Nicuşor Dan: Cel care se prezintă ca fiind salvatorul Bucureştiului se dovedeşte a fi „frate” cu interlopi

„Usor, usor, ies la lumina secrete rusinoase. Au trecut 8 ore vinovate de la publicarea in presa a inregistrarii unei convorbiri telefonice in care candidatul “Dreptei Aproape Unite” face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri - considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal cladiri (restaurant si casa) in Parcul Tineretului, pe domeniul public. De atunci, dinspre candidatul respectiv si partidele care il sustin se aude doar... o tacere asurzitoare! Nicio vorba despre acest caz extrem de grav care cu siguranta va avea urmari penale. O eschivare ridicola si trimiterea la alte subiecte care nu au legatura cu speta!”, a scris pe Facebook Gabriela Firea, după difuzarea unei înregistrări între Nicuor Dan şi un consilier local de la Sectorul 4, despre care Firea susţine că e trafic de influenţă.

Primarul general îl acuză pe candidatul USR-PLUS şi PNL că ar fi luat bani pentru o eventuală intervenţie, dar fără probe. „Domnule candidat, raspundeti concret! Cati bani ati luat de la interlopul Mitrache zis Caine, ca sa-l aparati, desi toate documentele si deciziile in instanta aratau ca a comis o ilegalitate? (...) Cel care se prezinta ca fiind salvatorul Bucurestiului se dovedeste a fi “frate” cu interlopi”, a continuat Nicuşor Dan.