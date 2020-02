Gabriela Fiea îl atacă pe Ludovic Orban cu citate din Camus şi îl compară cu Dragnea. „Ca orice laş, muşcă şi fuge”

Gabriela firea spune despre Ludovic Orban că „muşcă şi fuge”, motivând că acesta fuge de o întâlnire într-un studiu de televiziune.







„«Prostia are talentul de a fi insistenta» - Albert Camus.

Ultima tampenie spusa aseara este ca am avut «nesimtirea» sa ma duc la Compania Nationala de Investitii, sa depun un proiect realizat de echipa mea, asigurand si cofinantare, pentru realizarea unei sali polivalente in Bucuresti, pe care, ca si alte sali mari din Capitala, sa o foloseasca intreaga tara, si asa cum s-a intamplat in trecut, cand obiective de investitii din marile orase si/sau municipii, au fost finantate de catre guvern, cum este si normal.





Mai departe, Gabriela Firea l-a comparat pe Ludovic Orban cu fostul lider PSD Liviu Dragnea şi a acuzat de faptul că Guvernul că a făcut imprumuturi şi că nu are bani de pensii şi salarii.







„In orice lume democratica si orice persoana cu bun simt si logica va considera ca un om politic este “nesimtit” daca nu munceste sa aiba proiecte, sa se zbata pentru a face rost de finantare, mai ales in conditiile amputarii grave a bugetului Capitalei si pe timpul Domnului Dragnea, si acum, pe vremea Domnului Orban. Cine se aseamana face la fel!



O «nesimtire» este sa imprumuti tara ca sa-ti satisfaci sponsorii dar sa te plangi ca nu ai bani de pensii si salarii, obraznicie este sa angajezi oameni fara studii, doar pentru ca sunt sotiile sau odraslele sponsorilor, tupeu este sa tai fondurile pentru autostrazi si spitale, indolenta la guvernare este sa tii in functii ministri penali si penibili, nesimtire este si sa fi fost viceprimar al Capitalei si sa te fi remarcat doar prin dorinta fierbinte de a distruge sistemul de termoficare, in scurtele pauze cand nu faceai chermeze in birou, stropite cu alcool din belsug, asa cum stie tot guvernul ca faceai si cand aveai birou prin Palatul Victoria”, a mai relatat Firea.





Reacţia edilului vine după ce Orban a spus vineri seară la o întâlnire PNL din Sectorul 1 că ea are „nesimţirea să se ducă la Compania Naţională de Investiţii să îi ceară să finanţeze sala polivalentă”, când a „sifonat bani prin pomeni”, de tipul voucherelor pentru bicicletă.



Si la noi, in mod repetitiv, ciclic, insistent, ca si cum ar fi gasit solutii pentru toate urgentele guvernamentale si se plictiseste, premierul-bufon face referire, scrasnind din dinti, la mine. Aseara, in fief Pnl - ca orice las, fuge de o intalnire cu mine, i-am lansat nenumarate invitatii la un dialog direct intr-o emisiune -, musca si fuge.