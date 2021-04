Gabriel Zetea: Ar trebui o decizie a coaliţiei prin care Vlad Voiculescu să fie retras din funcţie. PSD pregăteşte fie moţiune simplă, fie o moţiune de cenzură

Gabriel Zetea a cerut demisia lui Vlad Voiculescu în scandalul de la Spitalul Foişor.





„De data aceasta, primul-ministru Cîţu are dreptate, e nevoie măcar de o demisie de onoare, având în vedere felul în care a fost percepută public implementarea acestei decizii de transformare a Spitalului Foişor în spital Covid (...). Felul în care s-a implementat această decizie arată o lipsă de empatie a unui demnitar, a unuia dintre cei mai importanţi demnitari ai României în această perioadă, ministrul Sănătăţii. Da, e nevoie de demisia de onoare. Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru şi atunci ar trebui o decizie a coaliţiei, prin care Vlad Voiculescu să fie retras din această funcţie", a afirmat, la RFI, Gabriel Zetea.





El nu a exclus o nouă moţiune simplă la adresa lui Vlad Voiculescu.





„În Parlament, PSD va trage din nou un semnal de alarmă în ceea ce-l priveşte pe Vlad Voiculescu, fie printr-o moţiune simplă, de ce nu, mai apoi printr-o moţiune de cenzură, pentru că îi vedem pe cei din coaliţie, pe cei din PNL, pe cei din UDMR, care în toate aceste zile l-au criticat public, pe bună dreptate, pe Vlad Voiculescu. Dar să nu uităm, abia acum câteva săptămâni, PSD a depus o moţiune simplă împotriva lui Vlad Voiculescu, iar cei din PNL şi UDMR au considerat că Vlad Voiculescu este în continuare potrivit să conducă acest minister. O să le mai dăm încă o dată oportunitatea, să vedem dacă între timp şi-au schimbat părerea", a susţinut Zetea.





Premierul Florin Cîţu a declarat, întrebat duminică dacă îl va remania pe ministrul Vlad Voiculescu, în contextul în care unii liberali au afirmat că vor propune acest lucru, că astfel de decizii sunt luate de către premier şi ele nu se discută, ci vor fi anunţate. Ulterior, premierul a reluat afirmaţiile din conferinţa de presă şi a scris pe Facebook că aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor, cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, fiecare pacient are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situaţia de la Spitalul Foişor, unde pacienţii au fost evacuaţi noaptea, ca urmare a decizie de transformare în spital COVID, a afirmat că este vorba despre onoare.