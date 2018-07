Gabriel Oprea a pierdut procesul cu Ministerul Educaţiei şi Guvernul României. Rămâne, în continuare, fără titlul de doctor. Reacţia liderului UNPR

UPDATE: Gabriel Oprea a reacţionat pe pagina sa de Facebook, declarând că teza sa de doctorat nu este un plagiat, întreaga discuţie pe acest subiect nefiind decât „un atac politic concertat si foarte bine construit pe «intelligence»”.

„In legatura cu teza de doctorat, spun inca o data ca lucrarea mea nu este un plagiat. Astazi vorbim despre o hotarare judecatoreasca in prima instanta, care nu se bucura de autoritate de lucru judecat. Astept comunicarea acesteia pentru a cunoaste motivele avute in vedere de catre instanta la respingerea cererii mele. Voi declara recurs, urmand sa se pronunte definitiv Inalta Curte de Casatie si Justitie. Tema plagiatului in teza mea de doctorat a facut si vad ca face in continuare obiectul unui atac politic concertat si foarte bine construit pe “intelligence”.

Totodată, fostul ministru a atacat-o pe jurnalista Emilia Şercan, spunând că şi-a plagiat „bucăţi întregi din lucrarea sa de licenţă”.

„In ciuda acestei decizii, atacurile politice “inteligente” au continuat, s-au intensificat, folosindu-se aceasta doamna Sercan, “specializata in denuntarea plagiatelor lui Victor Ponta si Gabriel Oprea” si acuzata ca a plagiat bucati intregi din lucrarea sa de licenta. Aceasta doamna care, in lacrimi, intr-un acces de constiinta, pe postul national de televiziune, a spus despre sine ca este o impostoare, ca nu poate pretinde ca este o profesionista a presei, ca a facut compromisuri si nu ar trebui sa se afle in emisiunea “Profesionistii”. “Plagiatul tezei lui Oprea” este o tema politica aparuta in spatiul public in vara anului 2015, cand eu aveam in sondaje 32% din increderea populatiei, iar UNPR 10%.

Lansarea acestei teme de atac a fost doar inceputul, a fost urmata de dosare, procese.

Am incredere ca mi se va face dreptate in toate aceste dosare, ca Adevarul va invinge.

Merg inainte cu Dumnezeu!”, a scris Oprea pe pagina sa de Facebook.

***

Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, a pierdut procesul cu Ministerul Educaţiei şi cu Guvernul României, rămânând, în continuare, fără titlul de doctor, potrivit jurnalistei de investigaţii, Emilia Şercan. Titlul liderului UNPR a fost retras în septembrie 2016 de către ministrul Educaţiei de atunci, Mircea Dumitru, după ce Emilia Şercan a demonstrat într-o anchetă plagiatul lucrării de doctorat.

„Gabriel Oprea, tatal tuturor impostorilor academici din Romania, a pierdut, pe fond, acum trei zile procesul prin care daduse in judecata Ministerul Educatiei si Guvernul Romaniei dupa ce i-a fost retras titlul de doctor. Ordinul de retragere a titlului de doctor fusese semnat de ministrul Mircea Dumitru pe data de 1 septembrie 2016. Eu publicasem ancheta despre teza de doctorat plagiata a lui Oprea pe 1 iulie 2015. Mai urmeaza recursul, care se va judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa in contenciosul administrativ este greu de intors in recurs o decizie data pe fond. Asa ca, ramane cum am stabilit: Gabriel Oprea, #doctorinimpostura”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.