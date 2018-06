Gabriel Oprea: Cred că "Sufrageria lui Oprea" ar fi un brand bun de scenariu de film, dar un film ştiiţifico-fantastic

"La alegerile din 2009, n-a fost nicio noapte, a fost o seară. Eram parlamentar independent, am plecat împreună cu Iordănescu, cu Onţanu. L-am invitat pe Andronic, pe George Maior, eram prieteni. Ne-am aşezat la masă, în jur de ora 19-20, m-a sunat Maior, m-a întrebat dacă mai am mâncare. A venit cu alţi 2 invitaţi. Am onoare, am caracter, nu cred că este corect să spun cine au fost cei 2 invitaţi. A fost ceva privat, o cină privată. Au fost 10-12 persoane în sufrageria mea. A fost o întâlnire privată", a declarat Gabriel Oprea.

El a spus că "Sufrageria lui Oprea" ar fi un "brand bun de scenariu de film, dar un film ştiiţifico-fantastic”.

“Cred că sufrageria lui Oprea ar fi un brand bun de scenariu de film, dar un film ştiiţifico-fantastic. În jur de ora 21.00 erau toţi invitaţii. Recunosc, l-am votat pe Traian Băsescu atunci. Am comentat atunci cu colegii mei. Repet, a fost o cină privată, a fost exploatată mediatic”, a mai adăugat el.

Jurnalistul Dan Andronic a afirmat, public, că în noaptea alegerilor prezidenţiale din 2009, în sufrageria lui Gabriel Oprea au fost invitaţi mai mulţi şefi ai instituţiilor de forţă, care au pus la cale câştigarea alegerilor de către Traian Băsescu, în favoarea lui Mircea Geoană. În urma acestor afirmaţii, a fost constituită o Comisie de anchetă.