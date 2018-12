FOTO VIDEO Mesaje de Crăciun de la politicieni, alături de poze lângă brad şi familie

Pentru Dacian Cioloş Crăciunul e un prilej de a-şi aminti de copilărie.

Pregătirea Crăciunului începea cu „tăierea porcului”, apoi familia se aduna în jurul mesei de Ajun (un gând bun, astăzi, pentru toţi cei care anul acesta au fost nevoiţi să renunţe la porcul din bătătură din cauza modului defectuos în care a fost gestionată criza pestei porcine; îmi doresc să ajungem să trăim într-o societate în care fiecare să-şi facă treaba şi să nu mai existe astfel de drame).

Mai târziu, Crăciunul adolescenţei a însemnat regăsirea prietenilor copilăriei în ceata de colindători prin sat, care începea cu grupuri de trei-patru, pentru a număra către dimineaţă 25-30 de tineri, depănând poveşti de peste an la gura unei sobe primitoare, undeva, la ultima casă din sat.

Acum, Crăciunul capătă dimensiunea lumii pe care sufletul vrea să o cuprindă. A fost un an greu pentru toţi, dar a fost un an în care am început să reînvăţăm să ne fim alături la greu.

Naşterea lui Isus este dintotdeauna un prilej de nesfârşită bucurie pentru toţi creştinii din România şi din lumea largă. Pe de altă parte, pentru noi, românii, de aproape trei decenii încoace, sărbătoarea Crăciunului ne aduce în gânduri, pe lângă mângâierea colindelor, şuieratul gloanţelor care i-au secerat, acum 29 de ani, pe cei mai curajoşi dintre noi, ca să putem fi azi liberi şi să ne bucurăm, alături de cei dragi şi toţi împreună, ca popor, de Sfintele Sărbători.

Noi, românii, celebrăm în fiecare an această extraordinară întâlnire a vieţii şi a morţii, a reculegerii şi a renaşterii. După câte un an de muncă, ne adunăm - familii şi prieteni - de prin lumea largă şi vorbim între noi: despre curaj şi despre speranţă, despre puterea de a fi împreună la greu şi despre puterea de a găsi în noi energia cu care să o luăm de la capăt atunci când totul pare pierdut.

Mesajul pe care mi-aş dori să îl auzim, să-l urmăm şi să îl transmitem mai departe celor din jur şi copiilor noştri cu ocazia Crăciunului este acela că, atunci când vremurile par înnegurate, trebuie să ne ridicăm privirea din pământ şi să privim în zare cu speranţă. Abia atunci vom zări lumina care ne va călăuzi spre o lume mai bună şi mai dreaptă.

Dar nu e de ajuns doar să privim această lumină. E nevoie să ne strângem unul lângă celălalt, să ne încurajăm şi să ne ajutăm unii pe alţii, pentru ca împreună să trecem peste ce e greu, să învingem minciunile şi nedreptăţile de azi şi să începem cu adevărat să construim o ţară ca cea pe care au visat-o românii care au murit pentru noi.

Sărbători fericite, dragi români, oriunde v-aţi afla. Să ştiţi că toată nădejdea ţării e în voi!"