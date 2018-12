Fostul ministru pentru Afaceri Europene: Ne pregătim pentru o preşedinţie a Consiliului UE lipsită de ambiţii din cauza conflictelor interne

„De la 1 ianuarie, România va prelua Preşedinţia Consiliului UE.

În ciuda bunei pregătiri tehnice a momentului începute acum aproape doi ani, ne pregătim pentru o preşedinţie lipsită de ambiţie din cauza conflictelor politice interne. Declaraţiile recente ale liderilor europeni şi relatările presei internaţionale din păcate confirmă acest lucru.

Alegerile pentru Parlamentul European dar mai ales alegerile prezidenţiale pun deja în plan secund acest moment istoric pentru România. Avem persoane care şi-au anunţat candidatura iar altele ambiţia de a candida la funcţia de Preşedinte al României. Se vorbeşte prea puţin de ce îşi propune concret România privind Preşedinţia Consiliului UE.

Probabil tehnic vom avea rezultate, m-am asigurat de acest lucru pe perioada mandatului meu, dar politic România trebuie să demonstreze că este capabilă de finalizeze mai multe dosare europene pentru care s-a angajat deja de mai multe ori.

Pentru a avea o Preşedinţie de succes este nevoie ca România să finalizeze ceea ce decidenţii au promis partenerilor europeni dar şi ceea ce decidenţii au comunicat public românilor, iar pentru acest lucru trebuie să existe o reală comunicare între Guvernul României, Parlamentul României şi Administraţia Prezidenţială care din păcate nu mai funcţionează.

Există în România expertiza necesară şi multă disponibilitate din partea specialiştilor noştri în afaceri europene pentru a sprijini acest moment important pentru ţară. Trebuie însă folosită întreagă noastră capacitate umană şi tehnică.

Pentru a avea o preşedinţie de succes ţara noastră trebuie să finalizeze cel puţin numărul de dosare finalizate de Bulgaria, mă refer aici la minim 80 de dosare europene din cele 200 rămase nefinalizate.

Printre dosarele cele mai importante avem propunerile privind viitorul buget european, în mod special politica de coeziune şi politica agricolă comună. Miniştrii de resort au declarat de mai multe ori public şi în faţa partenerilor europeni că vor finaliza aceste negocieri extrem de importante.

Dacă nu vor face ce au promis putem să considerăm că Preşedinţia României la Consiliul UE nu a fost capabilă să îşi îndeplinească misiunea.

Pe lângă acestea avem gestiunea fără sincope a momentului Brexit, propunerea unui plan ambiţios pentru viitorul UE, sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova, apărarea celor patru libertăţi europene, printre care libertatea de mişcare şi de lucru în alte state europene, fără a ignora accesul la drepturile sociale pus sub semnul întrebării de mai multe state europene.

De asemenea Summit-ul de la Sibiu reprezintă un moment cheie pentru viitorul Uniunii Europene. România trebuie să vină cu propuneri concrete, cu o declaraţia ambiţioasă privind viitorul UE care trebuie evident agreată de toate instituţiile. Trebuie în consecinţă un acord între Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Parlamentul României privind forma acestei declaraţii deoarece trebuie să ne asigurăm că ţara noastră vorbeşte pe o singură voce. Probabil că trebuie găsită o formulă ca la Sibiu să fie prezenţi şi să aibă un rol toţi decidenţii României. Nici măcar pe site-ul de exercitare a Preşedinţiei nu avem trecuţi toţi decidenţii.

Nu în ultimul rând avem o serie de obiective naţionale prezentate în faţa Parlamentului României. Mă refer aici la aderarea la Schengen, finalizarea MCV, aderarea la euro sau aducerea în România a unei agenţii europene. Trebuie o strategie pentru fiecare care trebuie prezentată public şi aprobată de instituţiile competente. România nu poate lăsa să treacă acest moment unic al Preşedinţiei la Consiliul UE sperând doar că va trece rapid.

Preşedinţia la Consiliul UE este un exerciţiu tehnic pentru care România este aşa cum am mai spus pregătită, ne-am asigurat de acest lucru folosind expertiza fostelor preşedinţii dar şi a principalilor noştri parteneri europeni, însă pentru a avea o preşedinţie de succes trebuie implicare politică la cel mai înalt nivel. Atunci când negocierile stagnează trebuie ca miniştrii să participe la trialogurile cu reprezentanţii Parlamentului European şi ai Comisiei Europene, trebuie ca Preşedintele României şi Primul-ministru să sune partenerii europeni, pentru a împinge înainte agenda europeană.

Pentru a conta la nivel european şi pentru ca Preşedinţia la Consiliul UE să fie una de succes este nevoia ca agenda politică naţională şi ambiţiile personale să fie puse în plan secund dar mai ales este nevoie ca România să nu se îndepărteze de parcursul său european. Acest lucru înseamnă că nu putem fi credibili spunând la Bruxelles că suntem pro-europeni iar în ţară să criticăm Uniunea Europeană şi să punem sub semnul întrebării beneficiile aderării noastre la familia comună europeană.

Declaraţiile preşedintelui Juncker, regretabile de altfel, confirmă, din păcate, ceea ce am spus public dar şi colegilor mei. Am pregătit România în cea mai bună manieră pentru acest moment. România are nevoie noi toţi. Îmi exprim disponibilitatea de a mă implica pe noi baze pentru a scoate România din această situaţie. Preşedinţia României la Consiliul UE necesită implicare politică şi responsabilitate pentru ca ţara noastră să îşi recâştige credibilitatea şi influenţa la nivel european“, a scris Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.