Fostul candidat PNL la Sectorul 3: Cum ar fi fost noi să spunem „da, ne aliem cu USR, dar Barna e un dezastru. Îl vrem pe Allen Coliban”

„Usor cam deplasată pozitia USR: Intram la guvernare dar fara Orban. Orban este liderul PNL. Ramane liderul PNL fie ca va place sau nu pana la un nou congres.

Cum ar fi ca PNL sa spuna: Da, ne aliem cu USR dar Barna e un dezastru, noi vrem sa vina Allen Coliban sef la voi si apoi facem alianta”, a declarat Adrian Moraru joi pe Facebook.

„Suntem obligaţi ca politicieni să ţinem cont de votul românilor, care au spus că vor o guvernare de dreapta în jurul PNL, alături de USR şi UDMR, că ne place nouă, sau nu!", afirmă Florin Roman, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El spune că a „tăcut pe acest subiect" crezând că se va discuta „civilizat, în baza rezultatelor", şi că „negocierile nu se fac atacând public prezumtivii aliaţi".

„Gestul domnului Cioloş care consideră că este îndreptăţit să spună că el are un soi de drept de veto asupra propunerilor făcute de PNL nu este doar unul de agresiune la adresa PNL, ci şi unul similar cu ce a făcut Dragnea! Am trăit acel moment în care deşi am fost desemnat de PNL să ocup preşedinţia Comisiei de Administraţie Publică, am aşteptat un an şi o decizie a CCR, pentru a primi ce mi se cuvenea. Atunci, Dragnea a spus: Da, este locul PNL dar nu cu...Roman! Speram să nu mai trăiesc un astfel de moment şi din păcate, văd un gest similar la Dacian Cioloş. Din acest motiv, am propus împreună cu Dan Motreanu ca în negocierile viitoare să fie clar stipulat că noi nu ne implicăm în numirile USR, dar şi viceversa e valabilă!", adaugă Roman.

Afirmaţiile celor doi liberali vin după ce USR-PLUS a anunţat miercuri că nu îl sprijină pe Ludovic Orban pentru a fi propunerea coaliţiei de guvernare pentru funcţia de premier, ci susţine doar două nume: Dacian Cioloş şi Florin Cîţu.