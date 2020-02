Fost ministru al Sănătăţii, despre dezvoltarea unui vaccin pentru coronavirus: Statul român ar trebui să-şi manifeste interesul

„O idee ! Dacă interesează pe cineva ... vă stau la dispoziţie!Având in vedere că mai toate televiziunile abundă de ştiri despre lansarea cursei de a produce un tratament sau vaccin împotriva coronavirusului, aş avea de făcut câteva sugestii, iar in acest sens dau exemplul anilor 2014/ 2015 când în România a putut fi adusă întâi ca parte a studiilor clinice, cât şi ca tratament de elecţie - TERAPIA INTERFERON FREE- împotriva virusului C care deja a vindecat mulţi pacienţi purtători sau care dezvoltaseră deja boala inclusiv în formele ei grave, de exemplu fibroza grad avansat sau ciroza. Atunci era prima data când România introducea înaintea altor state europene chiar ( mult mai avansate economic ca noi ) o terapie revoluţionara eliminând decalajele care in mod normal erau şi de 10-20 de ani între Romania şi ţările vestice . De ce s-a putut atunci este o alta discuţie ! O putem purta oricând (mai ales câti indivizi am supărat atunci prin acest demers)... trebuie înţeles că acest tratament inovator înlocuia un tratament învechit ( o combinaţie de interferon cu ribavirina ) cu multe efecte secundare şi cu o rata scăzută de vindecare ( sub 30%). Noul tratament avea 97% rată de vindecare şi era in Romania de 2 ori mai ieftin decit cel vechi şi ineficient - deci vă Imaginaţi de unde venea supărarea ....Revenind la ideea despre care vorbeam - Gilead Sciences Inc anunţă deja studii clinice pentru un tratament; JNJ, GSK lucrează la dezvoltarea tulpinelor de vaccin, nici chinezii văd ca nu se lasă mai prejos şi tot aşa . Este mai mult decât evident că lucrurile vor evolua, dată fiind urgenţa situaţiei vor evolua chiar foarte repede . Sugestia mea este ca autorităţile române sa contacteze reprezentanţii acestor entităţi şi să ne manifestăm interesul de a fi parte din aceste demersuri de adunare de date clinice sau chiar parte din studiile pe care le dezvoltă aceste companii. Fiind vorba de UE sigur vom găsi interes si probabil, dacă micşorăm birocraţia de la ANDM, poate şi reuşim sa fim parte din acesta . Statul român ar câştiga imens din aşa ceva şi, bineînţeles, cetăţenii romani.Va readuc aminte ca in 2015, odată cu introducerea acelui tratament inovativ -interferon free , în afara faptului că au fost salvate multe vieţi, s-a realizat şi o economie substanţială pentru bugetul ţării. Cred că şi acum putem strânge nişte specialişti care sa poată derula un astfel de proiect . De ţară”, a punctat Bănicioiu pe Facebook.