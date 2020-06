Florin Cîţu: Aş vrea să discutăm nu doar de pensii. Aş vrea să mă certe românii că nu dublez investiţiile

Florin Cîţu a catalogat presiunile venite din partea PSD drept „populism din acesta mizerabil”.

„Facem o evaluare a tuturor cheltuielilor pentru perioada a doua a anului şi vrem să alocăm mai mulţi bani pentru investiţii, pentru că numai aşa putem să plătim şi pensii şi salarii crescute şi în anii viitori. Dacă noi facem această greşeală şi anul acesta nu alocăm mai mulţi bani pentru investiţii şi mergem spre ceea ce vrea stânga - populism din acesta mizerabil - dacă mergem spre populism, vă garantez că vom avea mari probleme anii viitori. Eu am depus un jurământ ca ministru al Finanţelor Publice - rolul meu ca ministru al Finanţelor Publice este acela de a administra precaut, responsabil, finanţele publice ale României. Voi face propuneri, bineînţeles, pe aceste scenarii pe care le prezint (privind procentul cu care să crească pensiile la 1 septembrie, n.r.), decizia este una politică. Dar rolul meu este acela de a avertiza, de a prezenta aceste scenarii cu riscurile aferente, pentru că eu altfel nu mi-aş îndeplini jurământul faţă de români", a declarat Florin Cîţu, la B1 TV.

Referitor la creşterea pensiilor de la 1 septembrie, ministrul Finanţelor a susţinut că românii trebuie să înţeleagă că actuala criză economică este cea mai gravă din ultimii 100 de ani.

„Trebuie să fim foarte oneşti cu noi. Trecem prin cea mai dificilă perioadă pentru economie din ultima sută de ani. În acelaşi timp, trebuie să avem toate datele pentru exerciţiul bugetar la 6 luni de zile. Datele sunt ok, am reuşit să evităm un dezastru pentru economie. Dar eu văd lucrurile puţin diferit: aş vrea să discutăm nu doar de pensii, ci să discutăm şi de investiţii, şi aş vrea să mă certe românii că nu dublez investiţiile. Deşi anul acesta, în primele 5 luni ale anului, au fost cheltuite 13,1 miliarde de lei pentru investiţii, ceea ce reprezintă cea mai mare sumă alocată investiţiilor în ultimii 10 ani de zile. Deci în plină criză am reuşit să alocăm aceste sume investiţiilor, şi aici a fost cheia succesului, dacă vreţi, faptul că am reuşit să avem totuşi o economie funcţională în această criză (se datorează, n.r.) faptului că am alocat mai mulţi bani investiţiilor", a menţionat Florin Cîţu.

Pensiile ar trebui majorate cu 40% de la 1 septembrie.