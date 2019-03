Florin Cîţu o somează pe Viorica Dăncilă să mărturisească dacă a promis că va amâna votul ECOFIN pentru lista neagră a paradisurilor fiscale

Liberalul i-a mai cerut lui Dăncilă şi să declare dacă ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a avut mandat să ceară amânarea votului asupra listei negre „prin care se finanţează şi activităţi teroriste”.

Miniştrii de Finanţe ai Uniunii Europene au adoptat marţi o nouă listă a paradisurilor fiscale, deşi ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici s-a opus şi a cerut o amânare până în mai. În comunicatul oficial, ministerul român „uită“ să menţioneze acest aspect.





„Submineaza guvernul Romaniei securitatea si stabilitatea UE? Pe 18 octombrie 2018 Viorica Dancila a fost in vizita Emiratele Arabe Unite. Pe 4 noiembrie 2018 Viorica Dancila a fost in vizita Oman. Ieri la Bruxelles, in cadrul intalnirii ECOFIN, s-a votat lista NEAGRA a paradisurilor fiscale prin care, pe langa optimizare fiscala, spalare de bani, se finanteaza si activitati teroriste. Un dosar care a fost pregatit de ani buni si acum este la final. Pe lista au fost introduse Oman si EAU”, a declarat Florin Cîţu pe Facebook.





Liberalul a mai punctat şi faptul că Teodorovici a făcut lobby pentru amânarea votului privind această listă şi că atitudinea sa a fost „imediat taxată de ceilalţi miniştri din ECOFIN”.





„Romania a fost umilita si a ramas izolata in sedina ECOFIN, singurul vot in favoarea paradisurilor fiscale si a tot ce inseamna acestea”, a scris Cîţu, care mai apoi a „somat-o public” pe Viorica Dăncilă să mărturisească dacă a promis ca în mandatul României la CE să amâne votul ECOFIN.



„Doamna prim-ministru Viorica Dancila va somez sa raspundeti public:

1. In cadrul vizitelor dumneavoastra in EAU si Oman vi s-a cerut si dumneavoastra ati promis ca in mandatul Romaniei sa amanati votul ECOFIN pentru lista neagra a paradisurilor fiscale?

2. Ministrul finantelor publice al Romaniei a avut mandat din partea dumneavoastra de a cere amanarea votului asupra listei negre a paradisurilor fiscale prin care se finanteaza si activitati teroriste?”, a mai scris liberalul.







