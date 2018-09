Firea se simte ameninţată: Dragnea ar vrea să mă mazilească

"Am simţit o uşoară ameninţare din partea domnului Dragnea, dar sunt obişnuită cu metodele domniei sale. A făcut o afirmaţie că am făcut o echipă timp de doi ani de zile. Am fost loială atât lui ca preşedinte, cât şi echipei, dar sunt mai devotată românilor. (...) Domnul Dragnea a spus în această seară: eu nu vreau să fie exclusă doamna Firea, dar totul se va decide în CEx. Ar vrea să mă mazilească, dar cu mâna altora. Am încredere că toţi colegii care ştiu situaţia nu vor fi de acord cu anumite jocuri de culise care ar putea să le pună la cale domnul Dragnea pentru ca eu să fiu exclusă", a spus Gabriela Firea, la Antena 3.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că a aflat în ultima săptămână de la televizor despre situaţia tensionată pe care o reclamă Gabriela Firea şi a spus că nu este permis ca un membru de partid să "se se aşeze la coada celor care atacă Guvernul". Dragnea a precizat că va urma o discuţie serioasă în partid, menţionând însă că, din partea sa, Gabriela Firea nu ar risca excluderea, dar nu ştie care va fi decizia CEx.

Întrebat dacă Gabriela Firea riscă excluderea din partid, Dragnea a răspuns: "Din partea mea nu.(...) Din partea CEx, nu am de unde să ştiu".