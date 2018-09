Firea, reacţie la scrisoarea de susţinere din partea mai multor personalităţi: „Gestul arată ca românii nu pot fi pacăliţi la nesfârşit prin manipulare“

„Le multumesc din suflet personalitatilor care au transmis un mesaj de sustinere pentru activitatea mea. In aceste zile in care se spune ca ma bat singura pentru etica, principii, onestitate in politica si administratie, gestul acestor personalitati imi intareste convingerea ca romanii nu pot fi pacaliti la nesfarsit prin manipulare“, a scris Firea pe Facebook.

Mai multe personalităţi din lumea medicală, artistică şi culturală a Capitalei au semnat o scrisoare deschisă prin care îşi exprimă solidaritatea cu primarul general Gabriela Firea. Scrisoarea vine în contextul disputei dintre Gabrilea Firea şi Liviu Dragnea.

Semnatari

Silviu Anghelescu, profesor universitar, Alexandru Arşinel, director Teatrul de revistă, Constantin Tănase, Alice Barb, director Centrul Cultural, Dinu Lupatti, Marius Bodochi, Gelu Colceag, director Teatrul Mic, George Costin, director Centrul Cultural Lumina, Ioan Cristescu, director Muzeul Naţional al Literaturii Române, Monica Davidescu, Mircia Dumitrescu, membru al Academiei Române, Victor Ioan Frunză, regizor, Felicia Filip, director Opera Comica pentru copii, Adrian Gazdaru, director Teatrul Excelsior, Horia Gârbea, director Teatrul Dramaturgilor Români, Lucian Ghimişi, director ARCUB, Sanda Ladoşi, director adj, Circul Metropolitan Bucureşti, Elisabeta Lipă, preşedinte Federaţia Română de Canotaj, Adrian Majuru, director Muzeul Municipiului Bucureşti, George Mihaiţă, director Teatrul de Comedie, Vasile Muraru, director artistic al Teatrului de Revistă, Constantin Tănase, Ilie Năstase, Beatrice Rancea, regizor, Eugen Simion, membru al Academiei Române, Chris Simion, Maya Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, Bogdan Stanoevici, director Circul Metropolitan Bucureşti, Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Române, Gabriela Szabo, director general al Clubului Sportiv al Municipiului Bucureşti, Cristian Şofron, director Teatrul Odeon, Aurelian Temişan, Răzvan Theodorescu, academician, preşedintele Comisiei pentru realizarea Centenarului în Municipiul Bucureşti, Lucia Verona, dramaturg.