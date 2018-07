Firea, un nou bilanţ. Primăria a demolat două clădiri din Capitală, dar nu spune care sunt imobilele doborâte

Primarul Capitalei Gabriela Firea a postat, pe pagina sa de Facebook, un nou video prin care prezintă partea a doua a proiectelor realizate de PMB în „doar doi ani de mandat”. Dacă în primul episod, primarul a vorbit despre infrastructură şi transport, în cel de-al doilea episod al raportului, Gabriela Firea face referire la consolidarea şi reabilitarea clădirilor aflate în stare de degradare, dar şi a celor cu rism seismic ridicat, amintind că Primăria Capitalei a demarat proiecte de reabilitare pentru 22 de clădiri, din care două au fost demolate, fiind deja într-o stare mult prea avansată de degradare.

„Dacă în ultimele aproape trei decenii în Capitală au fost reabilitate doar 20 de clădiri, Primăria Capitalei a demarat, în mai puţin de un an, prin Compania Municipală Consolidari S.A., lucrările de punere în siguranţă, consolidare şi reabilitare pentru 22 de clădiri din centrul oraşului care necesitau reparatii urgente. Alte 45 de clădiri se află în faza întocmirii documentaţiilor preliminare. Pentru accelerarea acestui program prioritar s-au alocat anul acesta 10 milioane de euro din bugetul Primăriei Capitalei şi au fost înfiinţate structurile care să acţioneze rapid şi eficient, respectiv Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, care are 46 de angajati, şi Compania Municipală Consolidari S.A., care are 400 de angajaţi”, a scris Gabiela Firea.

Întrebat care sunt cele două clădiri care au fost demolate, biroul de presă al Primăriei Bucureşti nu a ştiut să comunice informaţia, menţionând, printr-un comunicat de presă, doar care sunt cele 20 de clădiri aflate în stadiul de reabilitare. Astfel, cele 20 de cladiri la care se lucrează în prezent sunt: str. Blănari nr. 2-6-8-10, str. Franceză nr. 30, str. Spătarului nr. 35, str. Baia de Fier nr. 5, str. Bărăţiei nr. 50, Calea Moşilor nr. 215 E/195, str. Lipscani nr. 75, str. Mătăsari nr. 44, str. Mântuleasa nr. 11, Calea Moşilor nr. 82, str. Sfinţilor nr. 13, str. sg. Năstase Pamfir nr. 24, Calea Moşilor nr. 74, Calea Moşilor nr. 84, Calea Şerban Vodă nr. 107, str Gladiolelor nr. 11, str. Biserica Enei nr 14.

Nici Compania Municipală de Consolidări nu a ştiut să comunice informaţia privind proiectele de consolidare demarate de primărie, răspunsul oferit reporterilor „Adevărul” fiind : „Aceste informaţii le găsiţi doar la biroul de presă al Primăriei”.

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a declarat că nu ştie nici el care sunt proiectele menţionate de primarul Capitalei Gabriela Firea în raport, precizând că „doamna primar nu se oboseşte să ne comunice astfel de proiecte importante”.

„Şi eu pot afla tot prin solicitare, la fel ca dumneavoastră. În general, hotărârile de consiliu, chiar şi când se iau, nu sunt respectate”, a explicat Ciucu pentru „Adevărul”.

Potrivit site-ului Primăriei, 170 de clădiri din Bucureşti sunt încadrate în clasa I de rism seismic, reprezentând, astfel, „un pericol public”. Totodată, potrivit platformei online seismic-alert.ro, 6.188 de oameni locuiesc, în total, în clădirile aflate în stare de pericol în cazul unui seism.