Firea: Mă copleşeşte lipsa de umanitate a noilor conducători, totul este pe negat, pe dărâmat, pe diabolizat a tot ce s-a făcut înainte

Ea acuză lipsa de empatie a parlamentarilor USR PLUS.

„Împroşcând în stânga şi în dreapta cu invective, că tot ce a fost înaintea lor e rău - am văzut de ce sunt ei în stare la guvernare prin emblematicii reprezentanţi Voiculescu, Mihăilă, Ghinea etc. -, senatorii USR PLUS au anunţat că nu sunt interesaţi să afle adevărul, că ei nu sunt procurori - cu alte ocazii ce le mai place să le ia pâinea de la gură anchetatorilor, când nu erau ei vizaţi direct -, şi că săptămâna viitoare, la vot final în Senat, vor vota împotrivă. Nu votul lor mă surprinde - au dovedit că sunt iraţionali, cinici, lipsiţi de sensibilitate faţă de oameni, ci atitudinea lipsită de empatie manifestată în timp ce anunţau victorios ceva împotriva cetăţenilor”, adaugă prim-vicepreşedintele PSD, pe pagina de Facebook.

Gabriela Firea spune că USR-PLUS a obţinut voturi cu manipulări, lozinci şi campanii negative în online. Ea adaugă că în prezent alianţa nu mai acordă atenţie celor care le-au dat votul.

„Grupul de senatori social democraţi va vota luni pentru constituirea Comisiei de anchetă în cazul Foişor, chiar dacă este o iniţiativă a partidului AUR - am fi votat pentru aflarea adevărului orice partid ar fi avut iniţiativa -, tocmai pentru a dovedi o dată în plus că ne pasă de oameni în general, de pacienţi în acest caz particular, că ne dorim o strategie coerentă în domeniul sănătăţii - nu haosul pe care îl avem acum -, şi că vrem ca astfel de acţiuni iresponsabile să nu se mai repete”, conchide Firea.

Miercuri, grupul USR-PLUS din Senat s-a pronunţat împotriva instituirii unei comisii de anchetă parlamentară în cazul transferului pacienţilor de la Spitalul Foişor. Ei consideră că, în cazul în care legea a fost încălcată, este de datoria organelor de anchetă penală să stabilească vinovaţii.