Firea, întrebată de ce nu a participat la nunta fiului lui Dragnea: A fi mers la nuntă ar fi însemnat să îmi fie ruşine de mine

„Am promis celor doi tineri că voi oficia cununia civilă cu mult înainte de a avea ultimele discuţii cu domnul Dragnea, din care a reieşit că nu va schimba nimic în atitudinea faţă de mine, şi am vrut să mă ţin de cuvânt faţă de cei doi tineri, pentru că ei nu au nicio vină şi în continuare consider că nu am făcut un lucru rău. Ar fi fost urât din partea mea să nu oficiez cununia civilă, dar a fi mers la nuntă şi a fi stat la masă, a socializa, mânca, a dansa, a ma simţi bine, ce face omul la nuntă, ar fi însemnat să îmi fie ruşine de mine, având în vedere discuţiile şi mesajele care se întâmplase între mine şi domnul Dragnea”, a afirmat Gabriela Firea, întrebată de ce nu a participat la nunta fiului lui Liviu Dragnea.





Ea a afirmat că decizia de a nu participa la eveniment a luat-o în familie, nedorind să fie “ipocriţi” şi să participe la o nuntă doar de dragul aparenţelor.





“Decizia de a nu participa a fost luată în familie, în primul rând pentru a nu fi ipocriţi şi să mergem la o nuntă de dragul aparanţelor. Şi într-o relaţie personală, şi într-una profesională, a salva tot timpul aparanţele înseamnă a ajunge într-o fundătură, şi eu am decis să nu mai fiu în acestă fundătură de dragul aparenţelor, de a le salva şi de a ne preface că totul este bine, curge lapte şi miere, că este roz, ca pe urmă eu şi colegii mei din ţară să decontăm un management defecuos al domnului Dragnea.





De asemenea, Firea a spus că fostul premier Mihai Tudose a fost invitat şi el la nuntă, dar nu a participat.